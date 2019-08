„Există posturi aprobate de Ministerul Sănătăţii, am înţeles că vineri au apărut posturile pe care spitalul urmează să le scoată la concurs. Eu le-am sugerat să scoată toate posturile aprobate la concurs, pentru că sunt 45 de posturi aprobate. Ei spuneau că nu au buget, dar buget există. Cei de acolo ştiau că ministerul le plăteşte salariile, nici vorbă, nu ministerul face aceste plăţi. Deci, sunt mai multe aspecte care trebuie lămurite”, a declarat Pintea.

În ceea ce priveşte controalele care urmează să se facă în spitalele de psihiatrie, ministrul Sănătăţii a precizat că acestea vor începe cel mai probabil de luni şi vor fi efectuate nu doar în spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii, ci în toate unităţile de psihiatrie din ţară.

„Vom începe controalele în toate spitalele de psihiatrie, nu doar în cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, inclusiv în secţiile de psihiatrie. Săptămâna viitoare voi programa o întâlnire cu Comisia de psihiatrie şi cu reprezentanţii ONG-urilor, pentru a discuta ce putem face pe termen scurt şi pe termen lung. Astăzi am dat dispoziţie să se facă ordinul de control cu criterii, cu tematică şi probabil de luni vor începe controalele în spitale”, a spus Pintea.

Potrivit ministrului, doi dintre pacienţii răniţi se află în stare foarte gravă, cu pronostic rezervat.

„Din păcate, dintre pacienţii răniţi, avem doi în stare foarte gravă, cu pronostic rezervat. Este o anchetă în curs. Am văzut că Parchetul a decis deschiderea urmăririi penale in rem pentru neglijenţă în serviciu pentru personalul care a fost acolo. Cu siguranţă nu şi-a dorit nimeni să se întâmple asta, dar până la urmă există nişte responsabilităţi. Cum am mai spus, nu cred în varianta minutului. Este exclus. Imposibil. Am văzut drumul pe care l-a parcurs acest pacient agresiv şi atacul nu putea să ţină un minut. Nu avea cum. E normal ca asistentelor să le fi fost frică, e un sentiment omenesc. Au chemat şi muncitorii de supraveghere care erau în secţia închisă, dar a fost prea târziu”, a afirmat Pintea.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că nu exclude varianta ca la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca să fi existat şi alte saloane cu câte doi pacienţi în pat.

„Eu am verificat doar saloanele 206 şi 207, dar există posibilitatea ca şi în celelalte saloane să existe câte doi pacienţi în pat. Există această posibilitate pentru că şi mie mi s-au relatat în particular anumite aspecte, cu toate că existau paturi libere”, a declarat Pintea.

Întrebată dacă a fost încheiată ancheta în cazul spitalului din Târgu Jiu, unde o angajată a filmat doi pacienţi dezbrăcaţi, Sorina Pintea a răspuns că au fost acordate amenzi atât spitalului, cât şi angajatei respective.

„Spitalul a fost amendat iar angajata a fost sancţionată, a fost băgată în comisia de disciplină. Din păcate, eu nu pot influenţa deciziile comisiei de disciplină. Angajata a primit sancţiune pecuniară, din punctul meu de vedere, nu suficientă. Eu, în calitate de ministru, nu pot influenţa o sancţiune dată de un organ de cercetare administrativă. Săptămâna viitoare, în drumul meu spre Poiana Mare, mă voi opri la Târgu Jiu, pentru că am promis că ajung acolo. Personal, voi merge în cât de multe spitale de psihiatrie voi putea”, a subliniat Pintea, scrie Agerpres.

