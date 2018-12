AMBASADORUL Jinga: România membru în Consiliul de Securitate al ONU – PROIECT de ŢARĂ

România candidează alături de Estonia pentru un post de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2020 - 2021, iar negocierile diplomatice sunt în plină desfășurare.





În Consiliul de Securitate al ONU sunt 15 membri, dintre care 5 sunt permanenţi şi 10 nepermanenţi. Cele 10 locuri de membri nepermanenţi sunt distribuite pe grupuri geografice. Sunt cinci grupuri geografice, iar România face parte din Grupul Est-European. Există un loc și doua candiaturi: România și Estonia, a explicat ambasadorul Ion Jinga, reprezentantul permanent al României la Organizația Națiunilor Unite.

Dacă vom obține un post de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU va câștiga România, pentru că nu este proiectul unui om sau al unei echipe de negociere, ci este un proiect de țară, a declarat ambasadorul Ion Jinga.

"Suntem un jucător. Sigur că nu suntem mare jucător, dar suntem un jucător de talie medie, care, îndrăznesc să spun, prin forţa şi priceperea, inteligenţa, până la urmă, a diplomaţiei române, am reuşit nu de puţine ori în aceşti ani în care am jucat în arena internaţională multilterală, am reuşit să depăşim, prin forţa idelilor noastre şi prin proiectele noastre, statutul pe care ţi-l dă dimensiunea geografică sau forţa economică. Aici e vorba de contribuţia umană. Alegerile pentru Consiliul de Securitate, în cazul nostru, vor fi undeva prin iunie anul viitor, data nu este stabilită deocamdată. Va fi o rezoluţie a Adunării Generale şi, ca să fii ales în Consiliul de Securitate, fie că e vorba de o candidatură concurenţială, cum e cazul nostru, fie sunt situaţii în care este ţara şi locul, ai nevoie să fii votat de două treimi din ţările membre ONU, ceea ce în limbaj aritmetic se traduce în cel puţin 129 de ţări. Ei bine, ca să găseşti 129 de ţări sau mai multe care să te voteze îţi trebuie ceva argumente şi ceva forţă de convingere, pentru că votul se dă într-o anumită măsură pe bază de aranjamente reciproce, dar în mare măsură se dă pe baza a ceea ce eşti capabil să faci, ceea ce spui că vei face şi pe cartea de vizită pe care o ai, care să dovedească că într-adevăr şi în trecut, în alte ocazii, ceea ce ai promis ai făcut. Şi mai e un detaliu, votul este secret. Deci, chiar îţi trebuie forţă de convingere pentru ca oamenii aceia, ambasadorii care votează prin vot secret, să te voteze pe tine, dincolo de aranjamentele care se pot face într-un fel sau altul", a afirmat ambasadorul României la ONU Ion Jinga, la Radio România Actualități.

Ce face Florin Busuioc, de cand a fost externat! Zilnic, manaca ASTA! ce spun medicii

Pagina 1 din 1