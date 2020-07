În încercarea lor de a cumpăra echipa din Major League, cuplul format din Jennifer Lopez și Alex Rodriguez, au chemat alături de ei mai mulți investitori printre care se numără legendele NFL Brian Urlacher, Joe Thomas, DeMarco Murray și starul NBA Bradley Beal.

Potrivit ESPN, Lopez și Rodriguez și-au prezentat deja oferta, dar continuă să adauge parteneri în așteptarea unui răspuns din partea patronatului echipei.

Artista și logodnicul său, fostă vedetă MLB, au contribuit cu 300 de milioane de dolari la oferta de două miliarde de dolari propusă pentru preluarea echipei.

Grupul de investitori condus de J-Lo și partenerul său, printre care se află și proprietarul echipei Florida Panthers, Vinny Viola, a inaintat o ofertă comparabilă cu cea făcută de Josh Harris și David Blitzer, proprietarii Philadelphia 76ers și New Jersey Devils. Viola a contribuit cu 200 de milioane de dolari la grupul condus de Rodriguez-Lopez.

Se pare că miliardarul Steve Cohen a depus la rândul său o ofertă de 2 miliarde de dolari după ce la începutul acestui an făcuse o ofertă in valoare de 2,6 miliarde de dolari, potrivit New York Post.

Rodriguez a fost desemnat de trei ori cel mai valoros jucător din MBL și 14-All-Star într-o carieră de 22 de ani, evoluând pentru Seattle Mariners (1994-2000), Texas Rangers (2001-2003) și New York Yankees (2004-2013). Realizările sale din carieră au fost afectate după ce a recunoscut utilizarea de medicamente care îmbunătățesc performanța.

Lopez s-a bucurat de succes atât în cinematografie, cât și în muzică. Fox Business a raportat în februarie că averea sa este cuprinsă între 225 milioane și 400 milioane dolari, în timp ce a lui Rodriguez au fost estimată între 300 și 350 milioane dolari.

Familia Wilpon, care deține echipa Mets, va analiza acum ofertele și va decide câți ofertanți vor invita la a doua rundă de negocieri, a relatat New York Post.