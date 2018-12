Mister dezlegat. Mesajul sfâșietor al fiicei directoarei de muzeu găsită spânzurată

Fiica Jenicăi Tabacu, directoarea muzeului ”Iulia Hașdeu” din Câmpina, a postat un mesaj pe Facebook despre moartea mamei sale.





Rafaela Moraru a scris: ”Va multumesc pentru gandurile bune... Mama, sotia, personalitatea remarcabila a Municipiului Campina, Jenica Tabacu, a ales drumul catre Îngeri!

In acest an, Sarbatoarea Craciunului o vom petrece impreuna la Castel, in Familie, asa cum si-a dorit dintotdeauna!

"Doamna Hasdeu", asa cum o alinta tata, va fi ghidul inimilor celor care au cunoscut-o, pentru ultima data, incepand de luni, dupa-amiaza, 24.12.2018, pana miercuri de dimineata, cand va pleca spre locul vesniciei, Cimitirul "Invierea lui Lazar", unde vor avea loc funerariile, la ora 12:00.

" Poete, moartea moare! Iar tu vei dainui! "”

Rafaela Moraru este creatoare de modă.

Vă reamintim că Jenica Tabacu a fost găsită spânzurată în propria casă din Câmpina. Descoperirea macabră a fost făcută vineri de o rudă. Se speculase din prima clipă că e vorba de o sinucidere, dar mesajul Rafaelei este prima declarația a unui apropiat care confirmă acest lucru.

Tabacu era directoarea celebrului muzeu din oraș, de fapt un castel construit și decorat de eruditul Bogdan Petriceicu Hașdeu în memoria fiicei sale Iulia moartă la numai 18 ani. Jenica Tabacu, 50 de ani, și-a dedicat aproape toată viața studiului operei șui Hașdeu, dar și-a canalizat energiile și pentru salvarea monumentului și păstrarea lui în patrimoniul orașului.

Luni, trupul va fi depus la castel și familia va sta acolo până miercuri, chiar dacă marți este Crăciunul.

