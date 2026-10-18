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JD Vance leagă violențele din Franța de imigrație și acuză democrații că vor același scenariu în SUA

JD Vance leagă violențele din Franța de imigrație și acuză democrații că vor același scenariu în SUAVance. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Vicepreședintele american JD Vance a pus violențele izbucnite în timpul protestelor din Franța pe seama politicilor de imigrație și a acuzat opoziția democrată că ar dori un scenariu similar pentru Statele Unite. Declarațiile au fost publicate sâmbătă pe platforma X, după apariția unor imagini cu primăria din Limoges cuprinsă de flăcări.

JD Vance critică politicile de imigrație din Europa

Oficialul american a susținut că politicile promovate în numele diversității și compasiunii au ignorat probleme legate de integrarea imigranților și de compatibilitatea culturală.

„Progresiștii occidentali au importat Lumea a Treia în Franța și în alte țări, în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat chestiuni fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge aici, dar nu au ascultat”, a scris Vance pe X.

Vicepreședintele american a comentat o înregistrare video în care apărea primăria din Limoges în flăcări și a transmis un mesaj referitor la situația din Franța.

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„Mă rog ca Franța – o țară frumoasă, cu o populație minunată – să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte monumente să ardă”, a adăugat acesta.

Vance compară situația din Franța cu politica americană

JD Vance a făcut legătura între evenimentele din Franța și alegerile legislative parțiale programate în Statele Unite pentru 3 noiembrie. În contextul scrutinului, vicepreședintele a susținut că politicile promovate de democrați ar putea conduce la situații similare pe teritoriul american.

„Sper că americanii sunt atenți. Acesta este viitorul pe care legiuitorii democrați îl doresc pentru țara noastră”, a scris oficialul republican.

Proteste Franța

Proteste Franța. Sursă foto: captură video

În vârstă de 42 de ani, JD Vance reprezintă aripa naționalistă a Partidului Republican și critică în mod frecvent politicile europene privind imigrația, pe care le consideră prea permisive.

 

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