Japonezii își demonstrează din nou inventivitatea. Oul de struț, de mare ajutor în depistarea coronavirusului

Japonezii demonstrează pentru a mia oară inventivitatea lor, iar de data aceasta are legătură cu depistarea infectării cu virusul SARS-Cov-2. Cercetătorii de la Universitatea Kyoto din Japonia au creat o mască, pentru fabricarea căreia au folosit anticorpi extrași din ouăle de struț. Această mască poate depista infectarea cu coronavirus, dacă este pusă la lumină UV.

Deși acest experiment este unul reușit, specialiștii nu au de gând să se oprească aici. Ei vor să dezvolte o mască care să strălucească singură, fără a fi necesară expunerea la o lumină socială, atunci când vorbim de persoanele infectate cu COVID-19.

Ideea cercetătorilor japonezi are ca bază studii anterioare, prin care au descoperit faptul că păsările sunt mai rezistente la COVID-19. Pornind de la această idee, au extras o serie de anticorpi de la ouăle de struț, pe care le-au transformat într-o mască.

Experimentul a durat 10 zile, cu 32 de participanți, persoane infectate cu virusului SARS-Cov-2. Aceștia au purtat masca zilnic, timp de opt ore. După acest interval, specialiștii au strâns măștile și le-au pulverizat cu o soluție chimică care strălucește la lumina ultraviolet. În urma testelor, cercetătorii din Japonia au descoperit că măștile purtate de persoanele infectate strălucesc atunci când sunt puse la lumină UV, zonele unde virusul este detectat fiind în zona nasului și a gurii.

Researchers at Kyoto Prefectural University in western Japan have developed masks that use ostrich antibodies to detect COVID-19 by glowing under ultraviolet light https://t.co/NXL6RmLUFQ pic.twitter.com/xz4yRc32eq

— Reuters (@Reuters) December 10, 2021