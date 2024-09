Monden Fratele prințesei Kate și suferința sa ascunsă. Momentul care i-a schimbat viața lui James







James Middleton, fratele Prințesei de Wales, a dezvăluit că a primit o ofertă de la o companie de producție americană de un milion de dolari, după ce i-a impresionat cu lectura sa din Biblie de la nunta lui Kate cu prințul William.

James Middleton, ofertă irezistibilă

James Middleton a spus că lectura sa de la nunta lui Kate cu Prințul William a fost o mare realizare pentru el datorită luptei sale cu dislexia. Nici acum nu își poate da seama cum a reușit să ducă la bun sfârșit sarcina primită la nuntă ținând cont de problemele sale.

James Middleton, fratele lui Kate Middleton, a făcut dezvăluiri incredibile în carte de memorii „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”. James a descris un moment de acum câțiva ani în care a ajuns să creadă că viața nu mai merită trăită și începuse să aibă gânduri suicidale.

Fratele lui Kate a povestit cum într-o noapte din noiembrie 2017, ajunsese la fundul prăpastiei și s-a gândit să se arunce de pe o clădire din Londra. Numai că Ella, cățelușa sa, căreia i-a și dedicat cartea, l-a convins, prin starea de agitație, atunci când și-a văzut stăpânul pe acoperiș, să renunțe.

James Middleton, ofertă irezistibilă de a juca într-un film. Sursa foto: Facebook

Fratele lui Kate, salvat de câinele de companie

„Ochii ei mă implorau să cobor”, a spus el. După o oră în care a mers fără oprire pe acoperișul clădirii și după ce și-a văzut câinele prin tavanul de sticlă agitat în locul în care-l lăsase, James a coborât scările renunțând la planul de a-și curma viața. Din păcate, Ella a murit la începutul lui 2023, după 15 ani trăiți alături de James.

Middleton a declarat pentru The Times că, după ce lectura sa din Biblie de la nuntă a fost difuzată, această companie de producție americană l-a contactat pentru a oferi un rol principal în propriul său film.

James Middleton nu mai văzuse niciodată o nuntă regală

Middleton a mai relatat în noua sa cartea că „Nu am văzut niciodată o nuntă regală. Nu fusesem la una în viața mea. Nu eram conștient de amploarea sau interesul global pentru rolul meu. Dar m-am simțit privilegiat că sora mea îmi cerea să să o fac și că asta a însemnat ceva pentru ea”.

Fratele lui Kate, care i-a fost alături într-o mare parte a tratamentului de chimioterapie preventivă, a scris pe social media: „Nu aș putea fi mai mândru”.