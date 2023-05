Jador și Culiță Sterp, complet schimbați. Ce au făcut cei doi maneliști e de necrezut

Larisa Judele, prezentatoarea de televiziune din Hunedoara și fostă concurentă la „Puterea dragostei”, a dezvăluit că s-a împăcat cu Culiță Sterp, după scandalul în care a acesta a atras-o. Tânăra a povestit la un moment dat că manelistul a înșelat-o cu Carmen de la Sălciua. Prezentatoarea de televiziune a mai adăugat că în apartamentul ei din București atât Culiță, cât și fratele său Iancu veneau des cu prietenele lor.

Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” trăiește în prezent o altă poveste de dragoste. Larisa Judele a mai spus că a discutat cu Culiță și că și-au rezolvat toate problemele. Mai mult decât atât, cei doi colaborează la evenimentele pe care tânăra le prezintă. Larisa Judele a fost întrebată dacă a discutat cu Culiță, după ce a fost prins băut la volan și a produs un accident în Cluj. Tânăra prezentatoare i-a transmis un mesaj cântărețului de manele, după ce a aflat ce a pățot artistul.

„Cu Culiță m-am împăcat, el e de aici de la mine. Pe mine m-a deranjat foarte tare pentru că noi am fost prieteni. I-am spus de nu știu câte ori să se împace cu Carmen, fosta lui soție, și așa mai departe. El îmi spunea de Ella prostii și eu am căzut la mijloc. El nu a recunoscut că noi am fost apropiați. Eu l-am învățat tot timpul de bine. El a zis că nici cu Larisa nu mi-e rușine sau ceva de genul ăsta. L-am sunat apoi și am întrebat. De ce ai făcut lucrul ăsta? Și mi-a zis că așa e bine, că așa prinde în mass-media, stai liniștită că e bine și pentru tine”, a spus Larisa Judele.

Ce spune Larisa Judele despre comportamentul lui Culiță Sterp

Larisa Judele a mai adăugat că artistul este un băiat simplu și crescut la țară, iar celebritatea de care se bucură în acest moment l-a schimbat. Tânăra prezentatoare a explicat că poate și ea ar fi avut aceeași reacție dacă ar fi fost implicată într-un accident similar. Culiță Sterp a fugit de la fața locului, după ce a produs accidentul în Cluj.

„Eu cred că reacția lui… Nici nu știu, că nu vreau să judec. Atunci când ești încolțit și ai probleme să vină cineva și să facă presa mișto de tine, nu știi ce reacție ai. Poate și eu aș fi la fel. Nu știu, dar lucrurile astea se întâmplă. Eu chiar i-am trimis mesaj atunci. Chiar am vorbit cu el. A zis că probabil plătește și el pentru unele lucruri pe care le-a făcut greșit în viață și le plătește așa. Nu știu la ce s-a referit. I-am spus că dacă are nevoie de ceva îl ajut”.

Jador a jignit-o pe Larisa Judele

Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a vorbit și despre Jador, un alt cântăreț de manele care este destul de cunoscut în România. Și el a fost implicat într-un incident violent de curând. Jador a mers la un concert în Deva, unde l-an jignit pe un localnic. Oamenii legii l-au amendat pe cântărețul de manele ulterior. Larisa Judele a spus că ține legătura și cu Jador și că îl invită la diverse evenimente pe care le prezintă. Tânăra prezentatoare a mai adăugat că celebritatea l-a schimbat pe cântăreț.

„Știi că a fost aici la noi la Deva și a făcut panaramă. M-a sunat pe mine la 12 noaptea. I-am zis că eu sunt plecată, eram plecată la Filiași la un eveniment. Mi-a zis să merg că e o problemă cu Poliția, sună pe la Poliție… Păi pe cine să sun? Că tu ești acolo! Ce treabă am eu? Dacă e să îl ajut, îl ajut. Dar uite… L-am rugat să înregistrez o emisiune cu el. Am vorbit cu el. A zis, da, da. Am și plătit cameraman și apoi nu mi-a mai răspuns la telefon, adică… Nu știu,… Are un stil aparte”, a spus Larisa Judele pentru Fanatik.