Jador amână nunta cu Oana Ciocan. Situația s-a schimbat radical

Jador a anunțat că a amânat nunta cu Oana Ciocan, femeia de care era mai îndrăgostit ca niciodată. Manelistul a declarat că ea este aleasa, dar că nu a avut timp să se ocupe de marele eveniment și că preferă să nu se grăbească.

Jador a amânat nunta

„Trebuie, dar îți trebuie un pic de timp liber și eu nu prea am. Trebuie să te duci să faci analize, apoi să mergi la Primărie, trebuie să îl prind și pe Moro și pe soția lui, care are un business la Iași, are 2 copii.”, a declarat cântărețul.

Vrea să devină cât mai repede tată

Manelistul a spus că își dorește cât mai repede ca iubita lui să-i dăruiască un copil și să aibă o familie numeroasă. Acesta a povestit că tatăl său a fost foarte dur și că așa își dorește să fie și el cu copiii lui.

„Vreau să fac un copil și lucrăm la asta. Ce o fi, dar fată aș vrea ca să mă iubească. Dacă e băiat trebuie să fiu dur cu el. Sunt un om dur, dar cu oamenii cu care lucrez sunt dur. De ce? Pentru că oamenilor nu le place să muncească și atunci trebuie să fii dur.

Tata e dur, a fost foarte dur cu mine, mi-a prins foarte bine și o să decid ca și eu cu băiatul meu să fiu la fel ca să îl pregătesc să fie bărbat în viață, să știe să aibă grijă de soția lui, să o iubească, să aibă grijă de toți oamenii din jurul lui, să aibă grijă la oamenii din jurul lui, la prieteni mai ales.”, a adăugat fostul concurent de la Survivor România.

Jador, despre părinții iubitei sale

Jador a spus că se înțelege foarte bine cu părinții iubitei sale și că aceasta seamănă foarte tare cu tatăl său. Manelistul a mai declarat că i-a adus soacrei sale 4 buchete de flori pentru a înțelege că el face cât 4 gineri.

„Am fost ieri la socri, am cunoscut-o pe soacră-mea. Sunt niște oameni mișto, la fel ca Oana. Ea seamănă leit cu tatal ei. I-am luat flori mamei ca să fac impresie bună, e pasionată de flori. Oana mi-a spus că îi plac florile și i-am luat 4 buchete de flori ca să știe că eu fac cât 4 gineri”, a spus manelistul pentru Playtech.