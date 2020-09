Jador a povestit că a fost victima unui accident de mașină. Din fericire, nu a fost rănit, dar bolidul său a fost grav avariat. Ce e și mai neobișnuit este că șoferul care l-a lovit a părăsit locul accidentului.

Manelistul și-a povestit, pe YouTube, neplăcuta experiență din trafic. Jador a relatat cu a avut loc accidentul, într-o intersecție. El a fost lovit în plin de o dubă, iar șoferul vinovat a plecat de la locul accidentului imediat după impact.

„Mă duc să declar accident acum, în loc să mă uit la emisiunea mea. Ce dragi îmi sunt mie polițiștii și doctorii. Să vă explic cum a fost…M-am urcat în mașină, am ieșit pe strada principală. Mergeam înainte, iar un om semnaliza la stânga, cu o dubă. Omul, de fapt, a făcut dreapta și m-a lovit, am blocat toată intersecția. M-am dus la mașină, era nenorocită toată aripa dreaptă.” a povestit Jador.

Când a reușit să-și revină din șoc, cântărețul a ieșit din mașină pentru a consta daunele produse luxoasei sale mașini, dar a constatat că șoferul dubei dispăruse. Jador a sunat imediat la Poliție pentru a anunța accidentul, însă oamenii legii i-au cerut să se prezinte la secție pentru a declara accidentul.

„Mașina era distrusă…Când am văzut asta, am așteptat, am tras pe dreapta, să vină omul, să vorbim…omul plecase de la locul accidentului. Am sunat la poliție, mi s-a spus să mă duc la accidente ușoare, să declar acolo. Eu vreau să-mi repar mașina, nu e vina mea, e vina omului.

La accident ușoare…văd duba omului lovită, acolo. Merg acolo, îi spun: domnule, pe mine m-ați lovit. El tot spunea că m-a lovit el. Bine a fost că nu m-a lovit tare, bine că nu am pățit nimic, că nu mi-a dat în portieră…Eu nu știam ce înseamnă amiabilă” a mai povestit Jador, pe Youtube.