Jackie Kennedy Onassis. 10 lucruri surprinzătoare despre fosta Primă Doamnă a Americii, una dintre cele mai admirate femei din lume

Jurnalista și mondenă Jacqueline Lee Bouvier s-a căsătorit în 1953 cu John F. Kennedy, pe atunci proaspăt senator american de Massachusetts. În 1960, Kennedy a devenit cel mai tânăr bărbat (și primul catolic) care a fost ales președinte al Statelor Unite. În calitate de primă doamnă, Jackie Kennedy a devenit o icoană internațională a stilului și a rafinamentului și a depus mari eforturi pentru a restaura Casa Albă cu mobilier și artă istorică.

Când soțul ei a fost asasinat în noiembrie 1963, un public îndurerat a admirat prestanța și grația primei doamne îndurerate, precum și devotamentul ei față de cei doi copii mici, Caroline și John Jr. În 1968, Jackie s-a căsătorit cu magnatul grec al transporturilor maritime Aristotel Onassis, unul dintre cei mai bogați bărbați din lume. După moartea lui Onassis, în 1975, Jackie a început o carieră în domeniul editorial în New York, pe care a continuat-o până la moartea sa, în 1994.

10 fapte surprinzătoare despre viața și activitatea uneia dintre cele mai emblematice Prime Doamne ale Americii.

1. A lucrat ca reporter și fotograf

După ce a urmat cursurile Universității Vassar, ale Sorbonei și ale Universității George Washington, Onassis a obținut primul ei loc de muncă, lucrând ca reporter la Washington Times-Herald în 1952. În calitate de „fotograf iscoditor” al ziarului, viitoarea primă doamnă a cutreierat străzile capitalei națiunii, întrebând străinii care erau opiniile lor despre orice, de la finanțe personale („Sunteți de acord cu conturile bancare comune?”) la politică și relații („Credeți că o soție ar trebui să își lase soțul să creadă că este mai deștept decât ea?”). Printre numeroasele persoane pe care le-a intervievat s-a numărat Richard Nixon, cel pe care John F. Kennedy avea să-l învingă mai târziu în alegerile prezidențiale din 1960.

2. A fost logodită pentru scurt timp cu un alt bărbat înainte de a se căsători cu John F. Kennedy

Înainte de a merge la prima întâlnire cu Kennedy, Onassis a fost foarte aproape de a se căsători cu un alt bărbat, potrivit history.com. În ianuarie 1952, paginile mondene ale ziarului Washington Times-Herald au anunțat logodna ei cu un absolvent al Universității Yale, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial și bancher de pe Wall Street, pe nume John Husted. Onassis, în vârstă de 22 de ani, a început în curând să aibă îndoieli în legătură cu această partidă și, se presupune că și-a exprimat rezervele cu privire la faptul că ar fi devenit o femeie casnică. În martie 1952, a anulat brusc nunta. La doar câteva luni mai târziu, a început să se întâlnească cu Kennedy – pe atunci congresman al SUA – după ce l-a cunoscut la o cină. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 1953.

3. A fost atât admirată, cât și criticată pentru vestimentația ei la modă

Onassis a fost unul dintre creatorii de modă definitorii ai anilor 1960. Femeile americane au căutat cu nerăbdare faimosul „look Jackie”, iar marile magazine s-au grăbit să producă imitații accesibile ale rochiilor ei elegante și de clasă. Cu toate acestea, sensibilitatea ei șic a fost adesea un punct de dispută.

Obsesia ei pentru couture franțuzească scumpă a fost criticată în timpul campaniei prezidențiale din 1960, iar după ce a devenit prima doamnă, tabăra Kennedy s-a temut că gustul ei pentru haine străine ar putea face ca familia să pară de neatins. Pentru a rezolva această problemă, socrul ei, Joseph Kennedy, a ajutat-o să se asocieze cu designerul american Oleg Cassini. Cassini a continuat să creeze peste 300 dintre cele mai emblematice ținute ale lui Onassis, iar mai târziu s-a autointitulat „secretarul de stil” al Primei Doamne.

4. Ea a lansat o renovare masivă a Casei Albe

La scurt timp după ce Kennedy a câștigat alegerile prezidențiale din 1960, Onassis și-a îndreptat faimosul său ochi pentru stil spre renovarea decorului sărăcăcios al Casei Albe. După ce și-a epuizat bugetul de 50.000 de dolari în doar câteva zile, a creat Comitetul de Arte Frumoase pentru Casa Albă, a curtat donatori privați și s-a apucat de achiziționat piese de mobilier cu semnificație istorică de la muzee și colecționari.

În scurt timp, ea a transformat conacul prezidențial într-un spațiu mai elegant, împodobit cu antichități și artefacte deținute cândva de personalități precum George Washington și Abraham Lincoln. În februarie 1962, ea a făcut un celebru tur televizat al Casei Albe renovate pentru Charles Collingwood de la CBS-TV. Prestația i-a adus un premiu special Emmy și a contribuit la consolidarea statutului ei de celebritate

5. A deschis o școală în Casa Albă

În ciuda propriului său trecut de reporter, Onassis s-a străduit să își protejeze cei doi copii de mass-media în timpul cât a stat la Casa Albă. Atunci când controlul presei și preocupările legate de securitate au făcut dificilă deplasarea în oraș a fiicei sale minore Caroline, Onassis a transformat solarul de la etajul al treilea al Casei Albe într-o grădiniță și a invitat alți copii – unii dintre ei copii ai personalului administrației Kennedy – să participe. Mai târziu, școala s-a transformat într-o grădiniță complet operațională, cu aproximativ zece elevi, profesori profesioniști și chiar o mică colecție de iepuri, porcușori de Guineea și alte animale.

6. Vorbea mai multe limbi străine

A studiat toată viața culturile străine și a devenit fluent în franceză, spaniolă și italiană în timpul școlii și al călătoriilor sale europene. Ușurința ei cu limbile străine s-a dovedit adesea un atu valoros pentru cariera politică a soțului ei. Ea a tradus cărți în franceză despre Asia de Sud-Est pentru Kennedy când acesta era încă în Senat, iar mai târziu a uimit publicul din campanie vorbind în franceză pentru alegătorii din Louisiana și în spaniolă în Texas.

În urma unei vizite în Franța în 1961, unde Jackie cucerit publicul cu abilitatea ei de a vorbi limba locală, soțul ei s-a prezentat în glumă ca fiind „omul care a însoțit-o pe Jackie Kennedy la Paris”. Președintele Lyndon Johnson – fără îndoială conștient de fluența ei în spaniolă – a luat mai târziu în considerare posibilitatea de a o numi ambasador al SUA în Mexic.

7. A refuzat să își schimbe rochia roz pătată de sânge în ziua asasinării lui JFK

La 22 noiembrie 1963, Onassis stătea alături de soțul ei când acesta a fost ucis de glonțul unui asasin în timp ce călătorea într-o mașină deschisă prin Dallas. Costumul ei iconic din lână roz a fost stropit cu sânge, dar prima doamnă uluită a continuat să poarte haina chiar și în timpul depunerii jurământului de către Lyndon Johnson ca nou președinte. Lady Bird Johnson a întrebat-o dacă vrea o ținută nouă, dar Onassis ar fi refuzat, spunând: „Oh, nu, vreau să vadă ce i-au făcut lui Jack”. Costumul pătat de sânge se află în prezent la Arhivele Naționale, dar pălăria sa asortată a fost pierdută în ziua asasinatului și nu a fost niciodată recuperată.

8. A fost prima care s-a referit la administrația Kennedy ca fiind „Camelot”

Într-un interviu acordat revistei Life Magazine la o săptămână după moartea soțului ei, Jackie a descris dragostea sa pentru „Camelot”, un musical bazat pe popularul roman arthurian „The Once and Future King”. Ea a precizat că președintelui îi plăcea să asculte o înregistrare a cântecului de titlu al musicalului, care conținea versul: „Să nu se uite că a existat cândva un loc, pentru o scurtă și strălucitoare clipă, care a fost cunoscut sub numele de Camelot”. După ce a citat versurile, Jackie a continuat spunând: „Vor mai fi din nou mari președinți, dar nu va mai exista niciodată un alt Camelot”. Interviul s-a dovedit a fi extrem de popular, iar „Camelot” a devenit în scurt timp prescurtarea pentru mitul și farmecul administrației Kennedy.

9. A câștigat un proces celebru împotriva unui celebru paparazzo

După căsătoria din 1968 cu miliardarul grec Aristotel Onassis, „Jackie O” a devenit ținta preferată a paparazzilor. Cel mai insistent admirator al ei a fost Ron Galella, un fotograf notoriu care a petrecut mai mulți ani urmărind-o pe străzile din New York pentru a obține instantanee sincere din viața ei de zi cu zi. În 1973, Jackie l-a dat în judecată pe paparazzo pentru hărțuire și violarea vieții private.

După un proces lung, ea a obținut un ordin judecătoresc care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 25 de metri de ea sau la 30 de metri de copiii ei. Galella nu a acordat prea multă atenție ordinului și chiar a început să aibă asupra sa o bandă de măsurat pentru a se asigura că nu încalcă legea. El a renunțat la urmărirea sa abia în anii 1980, după ce Jackie l-a dat în judecată a doua oară.

10. A fost un editor de cărți de succes

Jackie a avut ambiții literare de la o vârstă fragedă, iar după moartea lui Aristotle Onassis în 1975, s-a mutat la New York pentru a urma o carieră de editor de cărți. Fosta primă doamnă a început ca editor consultant la Viking Press, înainte de a se muta la Doubleday, unde a lucrat ca editor senior până la moartea sa în 1994. În perioada în care a lucrat în lumea editorială, ea a contribuit la realizarea mai multor cărți populare, printre care autobiografia lui Michael Jackson „Moonwalk”, „The Cartoon History of the Universe” a lui Larry Gonick și traducerile din „Trilogia Cairo” a laureatului Nobel Naguib Mahfouz.