Vârsta de 65 de ani nu-l împiedică pe Jackie Chan să-și creeze și să efectueze cascadoriile cu care ne-a obișnuit în filmele sale. De-a lungul timpului, acesta a riscat cu viața pentru ca scenele sale de cascadorie să iasă ca la carte.

Recent, celebrul actor din Hong-Kong a fost la un pas să se înece chiar în timpul filmărilor pentru pelicula „Vanguard”.

Potrivit CNA Lifestyle, acesta filma o scenă ce implica un jet ski, iar actorul a fost prins sub o piatră mare, în apă, și nu a mai reușit să iasă la suprafață. În scurt timp, echipa de filmare a sărit în ajutorul său, în apă, și l-a ajutat pe actor să iasă la suprafață. Regizorul filmului, Stanley Tong, a declarat că a izbucnit în lacrimi în momentul în care Jackie Chan a fost scos la suprafață.

Jackie Chan a fost șocat de acest episod: „Când eram la duș mai târziu în noaptea aceea, iar imaginile s-au derulat în mintea mea, brusc am simțit teamă și am început să tremur. Mi-am dat seama cât de aproape am fost de moarte”.

Filmul „Vanguard” are premiera în China pe 25 ianuarie.

Te-ar putea interesa și: