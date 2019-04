Iuliana Tudor, momente triste chiar în Săptămâna Patimilor: „Am fost arătată cu degetul și pedepsită pentru că mă rugam la Dumnezeu!”

Prezentatoarea Iuliana Tudor a povestit un moment trist din copilăria sa, atunci când, la școală, a fost pedepsită pentru că spunea rugăciuni.





Invitată la Antena 3, Iuliana Tudor a povestit, miercuri, la „Sinteza zilei”, o întâmplare dureroasă, din copilărie. Aceasta a fost pedepsită la şcoală, în timpul comunismului, pentru că se ruga la Dumnezeu.

„La şcoală am fost ridicată în picioare şi mi s-a spus că cineva i-a spus pedagogului respectiv că eu mă rog. Atunci am fost ridicată în picioare şi arătată cu degetul: Uitaţi ce face Iuliana! Spune „Tatăl Nostru” şi se roagă. Am să te rog să îl chemi pe tata la şcoală şi vom vedea ce se întâmplă cu tine pentru că acesta nu este un comportament normal.”, a povestit Iuliana Tudor la „Sinteza Zilei”.

„M-am dus acasă, i-am spus tatălui meu că a fost chemat la şcoală. I s-a explicat ce am făcut. Nu îţi permiteai să ai o atitudine foarte directă atunci. I-au spus părinţilor că mi se va scădea nota la purtare. Nu s-a întâmplat asta pentru că, atunci când am fost arătată cu degetul, eu am spus clar: „Nu mă puteţi obliga să nu spun „Tatăl Nostru” şi nu vreau să fac asta!”. Tatăl meu le-a spus: „Nu ne puteţi obliga să facem asta! Noi în casa noastră ne vom ruga în continuare, indiferent de ce veţi face cu copilul meu”.

Pentru mine, momentul acela a fost extrem de important. Cred că atunci, copil fiind, mi-am dat seama ce putere imensă e în tatăl meu de Acolo. Pentru că el, de fapt, mi-a dat curaj. Iubirea îţi dă şi curaj. Iubirea îţi dă forţă, te face să îţi depăşeşti propriile limite, te face să te gândești la cel de lângă tine şi să spui „poate el trăieşte o viaţă mult mai grea decât mine. Nu trebuie să mă vait de nimic”. Sunt lucruri mult mai grele şi mult mai grave pe Pământ.”, a explicat Iuliana Tudor.

