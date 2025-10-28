HAI România!

Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”

În peste 20 de ani de activitate, Tehnostrade a devenit una dintre cele mai mari și performante companii de construcții din România, specializată în lucrări de drumuri și autostrăzi. Anul trecut, compania și-a crescut cifra de afaceri cu peste 54%, ajungând la 4,36 miliarde de lei, și are în portofoliu proiecte importante - printre care tronsoane ale autostrăzilor A7, A8 și A3.

Tehnostrade investește constant în echipamente moderne și tehnologii noi, pentru a menține standarde ridicate de calitate și eficiență. Compania a primit din partea Revistei Capital „pentru excelență în proiecte majore de infrastructură și mobilitate durabilă” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

