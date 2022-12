Iulia Vântur, surpriză de ziua mamei sale. Cum a surprins-o vedeta pe cea care i-a dat viață

Practic vedeta a sărit de pe scena din Dubai unde a susținut un concert și a dat fuga acasă, acolo unde mama ei a fost luată prin surprindere. Mai exact, în miezul nopții, Iulia Vântur a ajuns acasă la părinții ei, în România, pentru a-i spune mamei sale ”La mulți ani” și pentru a o îmbrățișa. Femeia a rămas surprinsă când a văzut că vedeta s-a întors în țară pentru a-i fi aproape în ziua în care împlinește o frumoasă vârstă. “Dragostea mamei. Am ajuns la timp pentru ziua mamei mele”, a scris artista în descrierea filmulețului în care își îmbrățișează mama.

Iulia Vântur: „Datorita lor sunt aici”

De-a lungul anilor, Iulia Vântur a vorbit despre relația specială pe care o are cu părinții săi. Vedeta îi iubește și îi prețuiește pe cei care au crescut-o frumos și i-au oferit tot ceea ce a avut nevoie. „Cei mai dragi oameni ai sufletului meu, parintii mei. Au fost lângă mine din prima clipă a vieții mele: au avut grijă de mine, m-au educat cum au știut ei mai bine, m-au ridicat când am căzut, mi-au oferit dragostea și atenția lor. Și-au asumat responsabilitatea vieții mele, m-au învățat și pregătit, la rândul meu, să mi-o asum. Datorita lor sunt aici. Îi iubesc mult, îi respect, le sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă petrecută împreună. Nu cred că voi reuși vreodată să îi răsplătesc îndeajuns”, a scris Iulia Vântur, în urmă cu ceva vreme, pe rețelele de socializare. Iulia Vântur este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete de la noi din țară și mai ales din India, acolo unde de altfel este star. Cu fiecare ocazie, atunci când a fost întrebată, vedeta a vorbit despre relația extraordinară pe care o are cu părinții săi.

Deși este plecată din România de ani buni, vedeta se vede destul de des cu cei care i-au dat viață. Fie îi vizitează ea acasă, fie se întâlnesc într-un alt oraș din lume. De această dată, cu ocazia zilei de naștere a mamei ei, Iulia Vântur a făcut un gest impresionant.