Iuliana Scântei, o constituționalistă bogată. A investit zeci de mii de euro în haine

Iuliana Scântei are un teren intravilan de 20 de metri pătrați în București. De asemenea, tot în Capitală mari are un teren intravilan de 24 de metri pătrați. Senatoarea are și un apartament de 68 de metri pătrați în București pe care l-a cumpărat în 2008.

Un an mai târziu a mai cumpărat un alt apartament de 88 de metri pătrați. Aceasta mai are un apartament de 51 de metri pătrați în județul Iași, de 51 de metri pătrați.

În București, Iuliana Scântei a mai cumpărat un alt apartament de 50 de metri pătrați. Parlamentarul are o colecție impresionantă de bijuterii, ceasuri, dar și accesorii vestimentare de colecție.

Iuliana Scântei are ceasuri și haine de 140.000 de euro

Astfel are ceasuri de mână în valoare de 70.000 de euro. Aceasta mai are bijuterii și accesorii vestimentare de colecție în valoare de 70.000 de euro. Scântei deține și sculpturi și tablouri în valoare de 25.000 de euro.

De asemenea, are și bani în conturi. Așa se face că într-un cont deschis în 2008, aceasta deține 298.896 de mii de lei. Într-un alt cont din 2015 aceasta mai are 10.070 de lei. În alte două conturi senatoarea a strâns aproape 50.000 de lei. Într-un alt cont din 2008 aceasta are 37.543 de lei.

În alte trei conturi parlamentarul a acumulat aproape 200.000 de euro. Aceasta mai primește 600.000 de lei pentru cedarea folosinței unui bun.

Câștigă peste 2 milioane de lei ca notar

De asemenea, senatoarea are și datorii, mai exact un credit de 270.000 de franci elvețieni cu scadența în 2033. Și un alt credit de 150.000 de euro care are scadența în 2039.

Indemnizația pe care aceasta o primește în calitate de senator este de 141.636 de lei anual. De asemenea mai obține venituri din calitatea sa de notar. Acestea se ridică la 2.131.162 de lei. Ba chiar i s-a rambursat și contribuția la campania electorală din 2020. Iar suma nu este deloc de neglijat, mai exact 133.800 de lei.