Chiar dacă a avut evoluţii apreciate în ultima perioadă, la gruparea de pe „Stadio Ennio Tardini”, Valentin Mihăilă nu a prins un loc în primul unsprezece al galben – albaştrilor, în confruntarea de sâmbătă. Tânărul jucător ofensiv în vârstă de 21 de ani a fost aruncat pe teren, de antrenorul principal Roberto D’Aversa, doar în ultimul sfert de oră, fapt ce i-a atras acestuia criticile din partea jurnaliştilor italieni.

„Este de neînţeles faptul că Gervinho este titular, iar Valentin Mihăilă nu, în condiţiile în care fotbalistul român a adus ultimele patru puncte pentru Parma” l-au acuzat ziariştii de la tuttomercatoweb.com pe tehnicianul Parmei, care rezistă în continuare la conducerea trupei emiliene, în ciuda rezultatelor nefaste.

Parma aşteaptă oferte pentru Mihăilă şi Man

Cei doi români din atacul formaţiei emiliene, Valentin Mihăilă şi Denis Man, au intrat în graţiile italienilor şi sunt văzuţi de aceştia drept o adevărată mină de aur pentru Parma. Potrivit presei din „Cizmă”, mai multe cluburi s-au arătat deja interesate de serviciile lui Mihăilă şi Man, iar şefii echipei de pe „Stadio Ennio Tardini” aşteaptă oferte generoase în pauza competiţională din vară.

„Singurul motiv de bucurie pentru Parma este că Mihăilă şi Man s-au acomodat. Cei doi reprezintă rezerva de aur a clubului, atât din punct de vedere sportiv, cât şi din punct de vedere economic, în cazul unor posibile transferuri. Cei doi par să progreseze de la meci la meci” au scris jurnaliştii de la Parma Live.

D’Aversa crede în salvarea de la retrogradare

Căpitanul Juraj Kucka şi ceilalţi coechipieri ai săi ocupă în continuare doar penultima poziţie a clasamentului din Serie A, însă Roberto D’Aversa e convins că elevii săi vor reuşi să se salveze de la retrogradare. Antrenorul de 45 de ani e mulţumit de forţa ofensivă a formaţiei sale, dar remarcă, în schimb, slăbiciunile de pe faza defensivă.

„Meritam un egal şi cred că am fi meritat chiar mai mai mult. Deşi am avut o primă repriză slabă, ne-am pus în dificultate oponenţii în următoarele 45 de minute şi suntem trişti că nu am obţinut victoria. Sunt multe aspecte pozitive, dar sunt şi unele negative. În Serie A, este esenţial să nu primeşti gol” a explicat D’Aversa, la sfârşitul disputei cu Benevento.