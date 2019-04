Românul a dat lovitura la loteria din Italia. Pe ce a spart banii într-un timp record. Poveste desprinsă din comedii

Un român din Iași a dat lovitura vieții. Românul a câștigat o sumă uriașă uriașă la loto în Italia. Cu toate acestea, după numai trei ani acesta a rămas fără niciun euro, iar motivul este de-a dreptul incredibil.





La vârsta de numai 22 de ani, românul a dat lovitura vieții. Giani Doloi a câștigat în 2009 500.000 de euro la loz în plic, în Italia. După ce suma halucinantă i-a fost cirat în cont, românul a început să arunce cu bani în dreapta și-n stânga.

„Primul lucru pe care l-am facut a fost sa imi iau Audi. Am dat 48.000 de euro pe el. I-am luat masina de 28.000 de euro si lu frate-miu si inca una de 11.000 de euro pentru sora mea care nici nu avea 18 ani pe atunci”, a mărturisit Giani Doloi, scrie Cancan,

Cheltuielie nu s-au limitat doar la atât. Giani a scos a cheltuit alte sume cu adevărat impresionante pentru a-și cumpăra un apartament atât pentru el și alte două pentru fratele și sora lui. Pe lângă asta, tânărul a decis să își investească banii și într-un teren. La scurt timp și-a deschis o afacere, dar s-a lăsat păgubaș după ce a dat peste oameni care voiau doar să-l înșele. Din suma care i-a rămas, Giani a mai dat cu împrumut și unor persoane.

„Am zis ca banii astia nemunciti nu sunt buni si vreau sa ajut pe altii. Am dat peste 10.000 de euro imprumut, dar nimeni nu mi i-a mai dat inapoi. Am imprumutat si o verisoara cu 100.000 de euro. Si-a luat apartament in Galati. Imi da si ea banii inapoi cum poate”, a mai spus tânărul.

În prezent, lui Giani nu i-a mai rămas niciun ban din suma impresionantă, dar lunar îi vin 750 de euro din închirierea aprtamentelor cumpărate. Pe lângă asta, el mai are un venit satisfăcător din meseria de șofer de TIR.

Codruta Kovesi, lovitura de GRATIE! Va fi procuror european. Antunul facut de STRAINI. ULTIMA ORA

Pagina 1 din 1