 IT-ul clujean, în declin. Concedieri în masă la două dintre cele mai mari companii din România

IT-ul clujean, în declin. În Cluj- Napoca își desfășoară activitatea mai bine de 20% din industria de software din țara noastră. Potrivit ultimelor date, sunt peste 1.500 de companii IT înregistrate aici. Din păcate, două dintre cele mai mari companii au trecut la concedieri masive.

NTT Data România, fosta EBS România, înființată de Daniel Metz și vândută în 2013 japonezilor, ar urma să renunțe la mai mulți angajați. Același lucru se întîmplă și la Cognizant, fosta Softvision, fondată la Cluj de Laurențiu Russo și vândută ulterior americanilor.

„Este vorba în principal de ingineri software și specialiști în tehnologie digitală care lucrează în dezvoltarea de software instalat pe diverse dispozitive hardware, mai ales în dezvoltarea de aplicații specifice industriei auto”, a scris consultantul Doru Șupeală pe blog-ul său.

Potrivit lui Doru Șupeală, din totalul de aproximativ 160 de membri ai departamentului EMBEDDED (denumit intern ETEC), peste 100 au primit zilele trecute invitații la întâlniri 1 la 1, cele mai multe online, în care li se propune să demisioneze, primind în schimb un pachet modest de compensații financiare care nu a fost făcut public și care diferă de la un om la altul.

„Primii vizați de acest val de concedieri colective mascate sub forma unor despărțiri amiabile sunt angajații de pe bench (care în prezent nu sunt activi în proiecte comerciale), ei reprezentând acum circa 70% din totalul angajaților. Angajații din acest departament care s-au decis să facă publică situația relatează că procesul de concediere este unul injust și discriminatoriu (sunt invitați să plece doar cei fără «pile sau prieteni» în management), în care se folosește presiunea psihologică:

Cei de pe bench, mă refer la cei care nu au pile în management, primesc ședinte 1:1 în calendar, în care sunt puși în fața faptului împlinit: DEMISIA AMIABILĂ. Li se dau timpi de gândire scurți, unii semnează, cei care nu semnează încep să fie amenințați/avertizați», mi-a scris un martor din interiorul NTT Data”, mai afirmă sursa citată.

Vești asemănătoare apar și de la angajații care muncesc la Cognizant Softvision.

„Informațiile pe care le-am primit arată că, de la începutul anului 2024, firma a disponibilizat peste 100 de angajați, mai ales din departamentele de IT support (operațional și call center) și Human Resources.

Ironia sorții face ca, după ce au fost puse să cheme oamenii la întâlniri în care să le impună să își dea demisiile, chiar angajatele din departamentul HR să pățească la rândul lor același lucru. Mă uit la pozele acelea frumoase de propagandă din 2022, cu -The place to be now and beyond- și la imaginile de la festivalul privat Electric Castle la care ne-au invitat și râd în hohote, ce bulls**t au putut să ne vândă!», mi-a scris zilele trecute lui un fost angajat de la Cognizant Softvision”, a mai scris Doru Șupeală pe blogul său.