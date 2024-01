Originile și istoria Botezului, de la zoroastrism la creștinism

Botezul este o ceremonie religioasă prin care o persoană este inițiată într-o credință sau comunitate.

Originile botezului în zoroastrism nu sunt foarte clare, dar se pare că această religie a avut o influență asupra altor religii, precum iudaismul și creștinismul. Zoroastrismul este una dintre cele mai vechi religii monoteiste din lume, fondată de profetul Zoroastru în secolul al VI-lea î.C. în Iran.

Această religie de origine persană recunoaște ca divinitate supremă pe Ahura Mazda, creatorul și susținătorul universului, și i se opune lui Angra Mainyu, spiritul distructiv și rău.

Zoroastrienii practicau un ritual de purificare prin apă numit nahn, care se făcea înainte de rugăciune, de participarea la ceremonii sau de intrarea în temple. Nahn este o formă de curățare fizică și spirituală. Ritualul a fost preluat și de către indienii de religie zoroastriană, fiind numit Navjote, efectuat asupra adolescenților.

Termenul de „botez” nu se regăsește în tradiția iudaică. Dar există ritul de purificare „Halakha”, precum și tradiția „tvilah”.

Tvilah este un act de scufundare în apă de izvor, râu sau fluviu, de purificare rituală, care mai era cunoscută drept „mikyah”. Dacă evreii atingeau un cadavru, potrivit Legii lui Moise, trebuiau să se purifice imediat înainte de a participa la slujbe.

În perioada celui de-al Doilea Templu (516 î.Hr. – 70 d.Hr.), substantivul grecesc „baptmos” a fost utilizat pentru spălarea rituală în iudaismul elenistic.

Botezul Mântuitorului a fost momentul în care Iisus Cristos a fost scufundat în râul Iordan de către Ioan Botezătorul, care l-a recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu, undeva între anii 26-30 d.Hr., când Irod Antipa era tetrarh al Gaileeii.

Acest eveniment a marcat începutul misiunii publice a lui Iisus care a asistat, împreună cu Ioan Botezătorul, la o manifestare a Duhului Sfânt și au auzit vocea lui Dumnezeu:

„Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”