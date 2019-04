Isteria Game of Thrones. Care sunt efectele preconizate

Deşi seria de televiziune ''Game of Thrones'' se apropie de final, ultimul sezon fiind difuzat începând de luni, va avea un impact de durată în peisajul TV, sunt de părere fanii dar şi experţii.





„Cazualitatea morţii lui Ned Stark a fost unul dintre momentele cele mai importante ale dramei TV... Uciderea personajului principal - nici măcar în ultimul episod, ci în episodul 9 din primul sezon - a luat prin surprindere pe toată lumea", a declarat prezentatorul podcastului ''Previously On'' despre ''Game of Thrones'', Jamie East, transmite Radio Chișinău.

"Vizionarea seriei a devenit apoi o bucurie deoarece, chiar şi acum, încă nu se ştie cine va câştiga sau va muri şi când", a adăugat el.

Lisa Woolfork, profesoară la departamentul de limbă engleză din cadrul Universităţii din Virginia, este de părere că, datorită complexităţii unice a personajelor, seria a netezit calea pentru producţiile viitoare. ''Registrul masiv al personajelor depăşeşte orice a făcut până acum un alt program de televiziune. Telenovelele şi alte seriale au avut multe personaje, însă niciodată într-un număr aşa de mare şi de o asemenea profunzime ca în cazul ''Game of Thrones''. Rezultatul este că există personaje şi intrigi pe placul multor telespectatori - puterea, intimitatea, familia, conceptul de naţiune, politica, cucerirea, intriga - toate încadrate de o formă strategică şi nemiloasă a violenţei normalizate", a explicat ea.

Totodată, comportamentul de vizionare nu s-a limitat la urmărirea episoadelor în faţa micilor ecrane, lucru demonstrat de succesul seriei, a notat Woolfork. "Ataşamentul pe care unii telespectatori l-au dezvoltat au transformat 'Game of Thrones' dintr-o carte şi dintr-o serie de televiziune într-un fenomen cultural mai popular, ce include parodii YouTube, videoclipuri muzicale, jucării, bijuterii, băuturi artizanale, jocuri şi altele", a spus ea.

Seria TV a consolidat de asemenea conceptul de "eveniment TV", a notat Jamie East. "Pentru evitarea spoilerelor, oamenii îl urmăresc împreună, concomitent. Îi aduce pe oameni împreună, în special în cazul ultimului sezon", a declarat el.

''Game of Thrones a influenţat deja serii precum ''Vikings'' şi ''Last Kingdom'', este de părere East. De asemenea, Amazon a anunţat că a cheltuit 250 milioane de dolari pentru drepturile seriei TV "Lord of the Rings", în încercarea de a rivaliza ''Game of Thrones'', notează The Guardian.

