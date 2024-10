International Israelul acuză Hezbollah că ascunde milioane de dolari sub un mare spital din Beirut







IDF abombardat suburbiile de sud ale capitalei libaneze, la scurt timp după ce a susținut că organizația șiită ascunde cel puțin "jumătate de miliard de dolari" într-un buncăr de sub spitalul Al-Sahel.

Forțele aeriene israeliene au bombardat un bastion al Hezbollah în noaptea de luni, 21 octombrie, spre marți, 22 octombrie, relatează "The Times of Israel". IDF a efectuat peste o duzină de lovituri în suburbia de sud a Beirutului, la scurt timp după ce a acuzat organizația șiită "că ascunde milioane de dolari într-un buncăr sub" spitalul Al-Sahel din Dahieh, "unul dintre cele mai mari spitale din Liban".

"Potrivit estimărilor, în acest buncăr există cel puțin jumătate de miliard de dolari în bancnote și aur", a spus amiralul Hagari, estimând că acești bani "pot fi folosiți pentru a reconstrui statul libanez" aflat într-o criză economică gravă.

Au lovit cel mai mare spital public din Liban

Armata israeliană a precizat că nu va viza instituția sanitară în sine. Cu toate acestea, spitalul și-a evacuat pacienții în timp ce a respins acuzațiile IDF și a invitat armata libaneză să vină să viziteze locul.

În timpul nopții, "una dintre lovituri s-a produs chiar în fața intrării în Spitalul Universitar Rafic Hariri, cel mai mare spital public din Liban", relatează "The Guardian". Cel puțin 4 persoane, inclusiv un copil, au fost ucise și alte 24 au fost rănite, iar unitatea de sănătate a suferit "daune importante" din cauza exploziei.

Libanezii se temeau că Israelul va începe să vizeze spitalele din regiunea Beirut, subliniază cotidianul britanic. Faptul că IDF a susținut că

folosește o unitate de sănătate ca buncăr "aduce aminte de afirmații similare în Gaza, unde armata israeliană a spus că Hamas desfășura operațiuni militare sub clădirile spitalelor", notează "Guardian".

Marți, Ministerul Sănătății din Liban a condamnat ceea ce a numit "atacuri asupra a două dintre cele mai mari spitale din Liban".

"Un atac împotriva unuia dintre principalele instrumente de clientelism ale Hezbollah"

Mai devreme în cursul zilei de luni, armata israeliană a declarat că a lovit aproape 30 de ținte legate de organizația financiară de microcreditare Al-Qard Al-Hassan, apropiată de Hezbollah, împotriva căreia a început duminică lovituri peste tot în Liban.

"Dacă această escaladare, care a survenit în ajunul vizitei trimisului american Amos Hochstein, pare a fi o modalitate prin care israelienii 'să negocieze prin foc' și să-și îmbunătățească poziția în discuții, este mai ales un atac împotriva unuia dintre prinicipalele instrumente de clientelism ale Hezbollah", notează "L'Orient-Le Jour". "Mii de persoane beneficiază de microcreditele fără dobândă acordate de acest ONG, acuzat totuşi că este folosit de Hezbollah pentru a-și ascunde activitățile economice".

Traducerea Rador. Sursa: Courrier International