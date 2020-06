„Armata Israelului își are originea în Haganah, o forță paramilitară sionistă creată la începutul anilor 1920 pentru a proteja interesele evreilor”, scrie Kyle Mizokamy pe site-ul nationalinterest.org. Haganah a cooperat cu autoritățile britanice, dar a devenit ostilă în 1944 când era clar că Germania nazistă va fi înfrîntă. Evreii își doreau să înființeze un stat evreu, iar autoritățile britanice erau un obstacol în calea împlinirii acestui vis.

În 1947, Haganah a fost reorganizată în unități obișnuite și a primit numele de Armata israeliană la două săptămâni de la fondarea Statului Israel. De atunci, armata israeliană a purtat războaie de apărare practic în fiecare deceniu și a dezlănțuit numeroase expediții punitive în Sinai, Liban, Gaza și Cisiordania.

Caracteristicile armatei israeliene au devenit vizibile încă din 1947. Statul evreun nu avea o populație numeroasă, dar locuitorii aveau un nivel ridicat de educație. Ca urmare, armată națională s-a orientat spre tehnologiile de ultimă or, ca să compenseze lipsa unor trupe numeroase. Nici astăzi lucrurile nu se prezintă altfel. Israelul poate conta pe niște arme care nu au egal în tot Orientul Mijlociu.

Tancul Merkava

Primul și singurul tanc de luptă de producție proprie al Israelului este dotat cu tunuri între 105 de mmm (MarkI și Mark II) și 120 de mm ( M68 Mark III, Mark III Dor Dalet BAZ kassag, și Mark IV ).Toate modelele au și câte două mitraliere antiaeriene de 7,63 mm și câte o mortieră. Puterea de foc este combinată cu o armură compozită puternic înclinată, face din Merkava un excelent tanc defensiv, potrivit pentru apărarea împotriva formațiunilor blindate. Israel a construit puțin peste 2.000 de Merkava în toate versiunile.

Sistemul de rachete Spike

Spike este un sistem de rachete ghidate antitanc. Sistemul Spike SR (short Range) folosete rachete speciale împotriva armurii reactive și are o rază de acțiune de 800 de metri. Sistemul poate fi montat pe vehicule terestre, elicoptere Seraph (Apache), nave și drone. Poate fi utilizat împotriva tancurilor, a vehiculelor blindate, navelor și aeronavelor. Spike MR, similar cu americanul Javelin, are o rază de acțiune de 2.500 de metri, iar Spike LR de peste 4.000 de metri. Spike ER are caracteristici similare cu americanul Hellfire.