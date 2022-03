Își vor asuma europenii conducerea NATO?

Președintele Statelor Unite are o zi cu mize mari în Europa participând la un summit extraordinar al șefilor de stat NATO, o reuniune specială a națiunilor Grupului celor Șapte (G7) și o sesiune a Consiliului European. Chiar dacă mulți congresmeni americani cer Casei Albe să „lead from the front”, o relație transatlantică caracterizată pe dominația americană și dependența europeană de capacitățile militare ale SUA nu mai este sustenabilă.