Isărescu DESFIINȚEAZĂ taxa pe lăcomie! CRITICI DURE la adresa Guvernului: „Bombă greu de înțeles, la sfârșit de an”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a desființat marți taxa pe lăcomie, măsură fiscală impusă de Guvern la sfârșitul anului 2018, precizând că aceasta nu este decât o „trăsnaie”.





Într-o conferință de presă, Mugur Isărescu a criticat în termeni duri decizia Guvernului cu privire la așa-zisa „taxa pe lăcomie”, spunând că nu trebuia adoptată pe finalul anului o „bombă greu de înțeles”, în lipsa unei discuții cu băncile.

Isărescu a fost invitat să comenteze neumulțumirile băncilor legate de taxa pe nivelul ROBOR, guvernatorul răspunzând:

„Principalul element de nemultumire este că atunci cand vii cu o asemenea masura, s-a mai luat prin Europa dar nu legat de ROBOR, asta este o inovatie intre ghilimele, s-a discutat cu industria, așa spune si Constitutia, deci discuti cu industria bancara, nu vii la sfarsit de an, in prag de Craciun cu o bomba din asta greu de inteles. Eu cred ca dl ministru de Finante trebuie sa discute in clar cu industria, au si eu nelamuriri cum se aplica, trebuie sa spun ca avem si noi, sunt parti din lege pe care cu greu le intelegem”

Isărescu a mai precizat că BNR a fost luată prin surprindere de taxa pe lăcomie.

„Ne-a luat si pe noi prin surprindere trasnaia”, a precizat guvernatorul BNR.

