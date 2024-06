Monden Irinel Columbeanu s-a sacrificat pentru fiica lui. Irina a vorbit despre momentele cumplite







Irina Columbeanu și-a revăzut tatăl după mai bine de șașe ani. Irinel Columbeanu a fost foarte emoționat când s-a întâlnit cu fiica lui și a izbucnit în lacrimi. Tânăra a spus că n-ar fi ajuns departe fără ajutorul fostului milionar de la Izvorani și că îi este recunoscătoare. Aceasta a mai declarat că Irinel Columbeanu și-a sacrificat toată viața pentru ea.

Irina Columbeanu, despre tatăl său

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani! E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n.r. spune către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a spus Irina Columbeanu, la „Fiță cu Adiță”.

„O iubesc foarte mult pe Irina! Bine ai venit în țara ta natală!”, a spus și Irinel Columbeanu, în interviu.

Irina Columbeanu, mai fericită ca niciodată

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a mai spus că a fost un drum foarte obositor, dar că a meritat. Ea a declarat că este cea mai fericită fată din lume pentru că și-a văzut tatăl. „Sunt cea mai fericită fată din lume! Drumul a fost foarte extenuant. A durat cam 24 de ore pentru că a trebuit să mai aștept încă opt ore la aeroport în Paris, dar nu contează pentru că am ajuns cu bine și acum sunt cu tatăl meu! Deci totul a meritat”, a mărturisit Irina.

Ce calitate a moștenit de la Irinel Columbeanu

Tânăra a declarat că a moștenit de la fostul milionar de la Izvorani iubirea pentru învățătură. Ea a spus că este meu dornică să acumuleze informații noi.

O calitate pe care eu am moștenit-o de la tatăl meu ar fi iubirea pentru învățătură, pentru că el este foarte inteligent. Mereu învață, constant învață lucruri noi și așa am decis și eu să nu mă opresc din a studia și să vreau să mă dezvolt și să acumulez informații noi”, a mai spus Irina.