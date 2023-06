Ultima dorință a lui Irinel Columbeanu. Milionarul ar plăti oricât pentru asta, dar nu mai are bani

Irinel Columbeanu, 66 de ani, a declarat că nu-l sperie nimic, nici măcar moartea, după necazurile pe care le-a avut de-a lungul vieţii, mai ales după divorţul de Monica Gabor, ajungând din milionar, un om de rând.

Irinel Columbeanu a mărturisit că este dispus să dea oricât pentru a afla ziua în care va muri, fiind convins de faptul că acest moment poate fi anticipat în urma unor studii specifice și corelații realizate de oameni de de ştiinţă.

Irinel Columbeanu vrea să știe când va muri

Irinel Columbeanu a mai spus că are nişte credințe ale sale despre viaţa de dincolo de moarte: „Mă simt foarte bine, sunt foarte optimist în ceea ce mă privește, din toate punctele de vedere.

Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte. Eu am niște credințe ale mele, pe care am încercat să le expun în volumele pe care le-am scris, concepțiile pe care le am eu despre viața de dincolo de moarte și despre alte lucruri convergente acestei noțiuni”, a mărturisit fostul milionar.

Întrebat dacă ar da oricât ca să știe cât va mai trăi, Irinel Columbeanu a recunoscut că ar vrea să afle: „Da, aș face-o. Mi-ar plăcea, cu toate că poate s-ar duce puțin din misterul vieții și din plăcerea de a o putea trăi. Dar eu sunt așa, mai excentric”.

Ce spune despre ideea de a se mai însura

Irinel Colmbeanu nu mai vrea să audă de ideea de a se mai însura, este unul dintre lucrurile pe care nu le-ar mai face niciodată. Aşadar, pe cât cât de excentric este în anumite privințe, pe atât de reținut a devenit cu altele, mai ales cân vine vorba de însurat.

Cu privire la acest aspect, Irinel Columbeanu a fost foarte clar. Întrebat dacă i s-ar spune că mai are cinci ani de trăit, ar accepta să-şi refacă viaţa cu o altă femeie, la această întrebare capcană Irinel Columbeanu a răspuns:

„Aș crede că nu vor fi doar cinci ani, ci vor fi 50. Pot să vă spun și ce nu aș face. Nu m-aș mai însura încă o dată. Și ce aș face, ar fi să găsesc o persoană cu care să împărtășesc bucuria de a trăi.”, a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit cancan.ro.