Irinel Columbeanu, dezamăgit de fiica sa, Irina. Tânăra nici n-a vrut să-l vadă

Irinel Columbeanu și-a aniversat împlinirea a 66 de ani. Fostul milionar a făcut o petrecere cu 30 de invitați, printre care și nașii săi și ai Monicăi Gabor, Matei Miko, împreună cu soția. Marea dezamăgire a acestuia a fost că fiica sa, Irina, nu a ajuns la eveniment.

„Am insistat să fie o masă cu zece persoane, unde invitații să stea cu mine. Au fost mai mulți invitați. Am pregătit și un tort tradițional. M-am trezit de dimineață, ca să informez pe toată lumea, de ce petrecerea de la Complexul de nunți și evenimente, Ambassad’Or, al prietenului meu Nicușor Stan, a fost convocată așa devreme.

Asta a fost ideea, să găsim păsărelele deja cântând. E o pădure aici prin apropiere.. Al cărei farmec e de neegalat, împreună cu caleașca miresei, ce poate plimba viitoarele cupluri. Eu unul nu sunt autorizat să mă urc în această caleașcă, pentru că nu prea am cu cine. Sau poate voi avea”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu, dezamăgit de fiica sa

Irinel Columbeanu a mărturisit că a invitat-o pe fiica sa, Irina, dar că aceasta nu a venit, chiar dacă nu s-au mai văzut de 5 ani. Fostul milionar speră ca Monica Gabor să o convingă pe tânără să-l vizite în România cât mai curând.

„Când am vorbit cu Nicușor am spus o cifră care a fost poate din burtă. M-am încurcat între invitații, confirmări, infirmări. Cred că vreo 30 de persoane au fost invitate.

Discreția îmi spune să nu dezvălui dacă printre acestea s-a aflat și vreo fostă iubită, fiindcă orice iubită devine fostă, orice neiubită poate deveni o viitoare.

Bineînțeles, pe Monica și pe Irina nu le-am pus la capitolul fostelor iubite. Am invitat întreaga familie, ca să zic așa, binațională, de la Malibu. Dar, distanța fiind foarte mare… Am apreciat că au venit și nașii mei, de la Cluj, care nu-i așa departe de Malibu. Pe Irina nu am mai văzut-o din data de 5 iulie, 2018. Sunt aproape cinci ani. Îmi dau seama că sunt niște probleme birocratice care trebuie depășite. Sunt convins că Monica face tot ce poate în acest sens. Și atunci când va rezolva aceste probleme birocratice ce țin de politica Statelor Unite privind administia pe teritoriul lor, cu aceste lucruri nu e de joacă…Am răbdarea ca ele să se rezolve.

Cel mai important e ca Irina să se poată întoarce pe teritoriul SUA. Și cum sunt un tip destul de calculat, îmi pun astfel de probleme. Și eu când a fost să mă duc la ea, m-am gândit cum să fac ca să pot să mă și întorc. Că am avut intenția să mă duc să o văd în luna ianuarie. Dar nu s-a putut din cauza grevelor care erau pe aeroporturi”, a spus fostul milionar pentru Cancan.