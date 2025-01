Monden Irinel Columbeanu, cucerit de o femeie în azil: Este foarte deșteaptă







Irinel Columbeanu nu pierde vremea la azil, ca dovadă că viața sa continuă să aibă numai surprize. La cei 67 de ani, fostul milionar a realizat că există prietenie autentică, lipsită de interese, departe de stilul de viață cu care ne-a obișnuit.

Irinel Columbeanu a avut o viață tumultuoasă, a fost înconjurat numai de femei celebre pe vremea când era bogat. Odată cu necazurile sale, prietenii au dispărut, de asemenea și femeile pe care le-a ajutat și lansat.

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscut în azil o femeie deosebită care i-a devenit muză. Persoana în cauză nu este româncă, ci provine din Germania, iar legătura lor se fundamentează pe respect și discuții inteligente.

„Mă pregătesc să scriu o carte și am și o muză. Mă înțeleg foarte bine cu o doamnă foarte drăguță pe care am descoperit-o de când sunt aici. Este foarte deșteaptă, am ce vorbi cu ea mereu. Nu este româncă, este de origine germană. Are și ea copii, nepoți, care o vizitează. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere”, a explicat Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu, cucerit de o femeie în azil. Sursa foto: Facebook

Fostul milionar nu are motive să se plângă

Irinel Columbeanu a ma mărturisit că este foarte mulțumit de viața pe care o duce la azil. Nu-i lipsește nimic, face ce vrea și nu are un program fix. Și chiar dacă nu acesta era planul său pentru bătrânețe, ținând cont că pe vremuri învârtea banii și afacerile după bunul plac, acum nu are ce face și s-a resemnat.

„Nu am de ce să mă plâng, condițiile sunt ok, nu m-a surprins nimic neplăcut până acum. Avem program de voie și facem ce vrem”, a mai declarat fostul milionar de la Izvorani.

Irinel Columbeanu a ținut să mai spună că doar „o singură persoană mă mai vizitează constant, un foarte vechi prieten, atât. În urmă cu câteva luni au fost la mine și Irina cu Ramona”.

Cu privire la incendiile din California, Irinel Columbeanu se gândește la fiica sa Irina, și la mama ei, deoarece locuiesc în Malibu. Dar, spune el pentru cancan.ro., că fiica sa Irina și fosta soție Monica sunt în siguranță, nu au fost încă evacuate.