HAI România! Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”







De 25 de ani, Veolia România a demonstrat zi de zi că este un partener strategic de încredere pentru comunități, clienți și autorități. Compania a reușit să aibă o contribuție totală de peste 2,3 miliarde de euro în economie, proiecte de infrastructură și dezvoltare durabilă, prin decizii strategice și extindere susținută.

Planurile Veolia România vizează consolidarea sinergiei dintre apă și energie prin proiecte integrate și accelerarea digitalizării operațiunilor. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru 25 de ani de performanță în dezvoltarea infrastructurii locale” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.