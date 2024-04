International Iranul dă o primă mare lovitură Israelului. Situație tensionat în strâmtoarea Ormuz







Iranul provoacă Israelul. Forțele navale ale Corpului Gărzii Revoluționare Islamice iraniene au confiscat nava comercială MSC Aries în strâmtoarea Ormuz, relatează agenția de stat iraniană IRNA.

Nava confiscată era operată de un israelian

Anterior, Centrul de Coordonare a Comerțului Maritim al Marinei Regale raportase un incident la 50 de mile marine nord-est de orașul Fujairah din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit Associated Press (AP), nava port-container sub pavilion portughez, MSC Aries, este asociată cu Zodiac Maritime din Londra, care face parte din Zodiac Group deținut de omul de afaceri israelian Eyal Ofer. Un reprezentant al Ministerului Apărării al uneia dintre țările din Orientul Mijlociu sub rezerva anonimatului, a relatat AP că nava a fost atacată de forțele iraniene.

Nava confiscată a ajuns în apele teritoriale iraniene

Totodată, agenția raniană de știri IRNA a menționat că navă port-container numită MCS Aries a fost capturată de forțele speciale ale unității Sepah (parte a Marinei IRGC) în timpul unei operațiuni desfășurate cu un elicopter în strâmtoarea Ormuz. Agenția iraniană a indicat că nava, asociată cu Israelul, a fost condusă în apele teritoriale iraniene. De asemenea, agenția a confirmat că nava este operată de compania Zodiac, aparținând Eyal Ofer.

După cum reiese din datele serviciului MarineTraffic, nava container MSC Aries se îndrepta din portul Khalifa, aparținând Emiratelor Arabe Unite către portul indian Nava Sheva. Ultima dată când nava a transmis date despre locația sa a fost în seara zilei de 12 aprilie. Apoi a fost văzută în Golful Persic, lângă Dubai.

Zodiac recunoaște că este vorba de o navă de-a sa

Zodiac Maritime admite legătura cu o navă de containere confiscată de Iran. De fapt, compania internațională Zodiac Maritime este asociată cu vasul container MSC Aries confiscat de Iran, însă operatorul navei este firma MSC de la Geneva.

„MSC este managerul și operatorul comercial al navei container MSC Aries. MSC este responsabilă pentru toate activitățile navei, inclusiv operațiunile de încărcare și întreținere a navei. Nava este în proprietatea Gortal Shipping Inc ca entitate finanțatoare și este pentru o perioadă lungă de timp închiriată către MSC Gortal Shipping Inc, care este afiliată la Zodiac Maritime”, a declarat într-un comunicat compania cu sediul la Londra, care face parte din grupul Zodiac al omului de afaceri israelian Eyal Ofer.

IDF este gata să răspundă

"Iranul se va confrunta cu consecințe pentru decizia sa de a escalada în continuare situația. Israelul este în alertă maximă [în apărare]. Noi suntem, de asemenea, gata să răspundem", a spus Hagari.

Un purtător de cuvânt al IDF a remarcat că armata israeliană „și-a sporit disponibilitatea de a apăra Israelul de alte agresiuni iraniene”. „Armata este pregătită pentru toate scenariile posibile [de evoluție] și va lua măsurile necesare împreună cu aliații săi pentru a proteja poporul Israelului”, a asigurat el.

Potrivit lui Hagari, Iranul „finanțează, antrenează și înarmează teroriști” în Orientul Mijlociu și nu numai. „Mișcarea Hamas susținută de Iran a început acest război pe 7 octombrie [în Fâșia Gaza]. Partidul Hezbollah susținut de Iran a extins acest război pe 8 octombrie, iar de atunci milițiile susținute de Iran în Irak și Siria, precum și Houthii din Yemen au transformat acest lucru într-un conflict global”, a adăugat el.