Iranul a ordonat atacuri teroriste în Israel ca răzbunare pentru sabotarea programului nuclear

„Iranul a încercat de multe ori să riposteze în alte moduri la atacurile Israelului asupra instalațiilor sale nucleare, dar a eșuat și a realizat că cel mai bun mod în care poate riposta este prin intermediul milițiilor precum Hezbollah în Liban și PIJ în Gaza și Cisiordania”.

Între 22 martie și 5 mai, 19 israelieni au murit în atacuri teroriste, fiind cel mai mare număr de morți din ultimii ani. Comentariile generalului de brigadă Avivi vin după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra unui autobuz cu evrei care părăseau Zidul de Vest.

Atac asupra Israelului

Opt persoane, printre care cinci turiști americani, au fost rănite, dintre care două foarte grav. Amir Sidawi, în vârstă de 26 de ani, s-a predat poliției la scurt timp după aceea. În timp ce Hamas și PIJ, ambele strâns legate de Teheran, au lăudat public atacul, niciun grup nu și-a revendicat responsabilitatea pentru acesta.

Atacul a urmat ultimelor ciocniri dintre Israel și PIJ în care se spune că întreaga conducere PIJ din Gaza a fost eliminată. Luna trecută, presa de stat iraniană a susținut că a dejucat un plan Mossad de a bombarda un loc „foarte sensibil” din aceeași provincie cu centrala nucleară Natanz.

Scene îngrozitoare

Generalul de brigadă Avivi, care a servit ca și comandant de brigadă IDF, comandant adjunct al diviziei și șef al școlii sale militare de ingineri, a explicat: „Iranul a ordonat PIJ să efectueze un atac cu rachete asupra cetățenilor israelieni pe drumul principal dintre Israel și Gaza. IDF și-au dat seama că această situație nu este sustenabilă și că trebuie să atace acest grup terorist și să-și elimine comandanții.”

„Din experiența noastră cu Hamas și alții, știm că în fiecare an, până la un an și jumătate, când își recapătă din nou capacitățile, sunt descurajați să lanseze mai multe atacuri. Gaza nu este singura problemă, deoarece Gaza afectează întregul Israel”.

Un cetățean american care se afla în autobuzul din Ierusalim când a fost atacat a descris scenele îngrozitoare. „La câteva minute după ce m-am urcat în autobuz, am auzit focuri de armă și am văzut geamurile cum s-au spart. M-am aplecat repede și am văzut sânge în jurul umărului meu”, a declarat Menahem Palace, din New York, potrivit The Jewish Chronicle.