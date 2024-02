Explozia gazoductului principal din Iran accentuează criza energetică. Primele ipoteze ale anchetei

După eveniment, autoritățile din Iran au emis acuzații împotriva țărilor occidentale, susținând că acestea ar fi responsabile pentru incident. Numai că, momentan nu se știe exact cum a avut loc explozia.

Această situație devine și mai gravă în contextul scurgerilor recente de informații confidențiale dintre oficialii de rang înalt din Iran, care au dezvăluit o lipsă critică de aproximativ 300 de milioane de metri cubi de gaz pe zi.

Pirateria și publicarea acestor informații au fost revendicate de către grupul de opoziție cunoscut sub numele de Organizația Populară Mujahedin din Iran (PMOI).

În plus, se pare că grupul a interferat și cu difuzarea rețelelor de televiziune afiliate guvernului.

Complicațiile sunt exacerbate de ninsorile neobișnuite care au lovit regiunile nordice ale Iranului, generând condiții critice în unele provincii din Iran din cauza problemelor de alimentare cu gaz.

De asemenea, explozia gazoductului principal a amplificat criza energetică, conducând la oprirea totală a aprovizionării cu gaze, nu doar la o simplă penurie.

Deocamdată, există o incertitudine în ceea ce privește modul în care conducta a fost distrusă.

Se ia în considerare o distrugere fie printr-o acțiune terestră a grupurilor de opoziție, fie printr-o lovitură cu rachete din partea unui grup strategic american în Marea Roșie.

Explozia este percepută ca un răspuns al Statelor Unite la susținerea Iranului pentru rebelii Houthi din Yemen și la intervenția în Fâșia Gaza.

Conform declarațiilor lui Javad Owji, ministrul iranian pentru petrol, două explozii care au avut loc în primele ore ale zilei de miercuri la principalul gazoduct care traversează Iranul dinspre sud spre nord au fost rezultatul unor acte de sabotaj.

