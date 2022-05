IQOS și H3 prezintă instalația Explorers of the Multiverse, o călătorie de autocunoaștere, în cadrul Romanian Design Week

Mesajul principal al instalației susține nevoia de diversitate și incluziune în societate și celebrează diferențele dintre oameni. Pentru a sublinia relația strânsă dintre individ și comunitate, Explorers of the Multiverse îi invită pe vizitatorii festivalului Romanian Design Week să pășească în propriul univers și să-și regăsească propria persoană, oglindită prin mii de reflexii, dar și prin ochii celorlalți. În orice moment, vizitatorii instalației pot interveni și pot schimba perspectiva, fără ca ceilalți participanți să conștientizeze cum s-a produs schimbarea. Pe durata experienței audio-video este proiectată sintagma WE=ME, care exprimă ideea conform căreia fiecare om este o reflexie a celor pe care i-a întâlnit și suma tuturor momentelor trăite împreună.

„Prin fiecare proiect pe care îl facem, ne dorim să aducem în atenție teme care ne preocupă și care merită să fie abordate altfel decât printr-un discurs tipic. La invitația IQOS, ne-am propus să transmitem importanța diversității și a incluziunii în comunitate. Ca în toate lucrările noastre, am apelat la tehnologie pentru a comunica acest mesaj și o anumită emoție. Explorers of the Multiverse este o instalație în care fiecare om se întâlnește cu sine și se vede din mai multe perspective. Însă reflexia sa poate fi influențată direct de ceilalți oameni prezenți în instalație. Pentru că, în fond, toți sunt parte dintr-un întreg, în care se oglindesc unul în celălalt pentru a descoperi nu ce îi deosebește, ci mai ales ce îi aduce mai aproape.” – Andrei Mitișor, co-fondator al studioului H3.

Cea de-a zecea ediție a Romanian Design Week are tema #Forward. Aceasta exprimă preocuparea pentru construirea unui viitor armonios al orașelor și societății din România, prin susținerea comunităților creative și a proiectelor lor multidisciplinare. La baza acestora stau principii fundamentale care reflectă, deopotrivă, viziunea organizatorilor, dar și a brandului IQOS, partener pentru a treia oară consecutiv al festivalului.

„Tema acestei ediții a festivalului scoate în evidență strategia și viziunea pe termen lung a brandului IQOS. Together. Forward este misiunea noastră și înseamnă susținerea acordată comunităților creative și inovație în construirea unui viitor fără fum. O comunitate în care evoluția tehnologică, incluziunea și respectul pentru ceilalți sunt esențiale pentru a genera progres și a construi o societate mai deschisă. Tocmai de aceea, ne-am bucurat foarte mult atunci când partenerii noștri de la H3 au reușit să surprindă acest mesaj printr-un concept care aduce la un loc tehnologia și o idee cu un mesaj profund uman.”- Denys Strobykin, Director Marketing & Digital, Philip Morris România.

Membrii comunității IQOS vor putea petrece timp în spațiul IQOS, amplasat în curtea Combinatului Fondului Plastic. Aici se vor putea bucura de experiențe inedite, pregătite special pentru ei. Totodată, în cadrul magazinului aflat în acest spațiu, vor beneficia de toate serviciile de care au nevoie pe durata festivalului și vor putea descoperi noul dispozitiv We Edition IQOS 3 DUO, în ediție limitată, disponibil deja în magazinele IQOS, precum și pe IQOS.ro.

Accesul la instalația Explorers of the Multiverse este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.