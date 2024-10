Justitie IPS Teodosie, în fața judecătorilor. DNA nu mai are probele originale







IPS Teodosie a fost citat de Curtea de Apel Constanța în dosarul „Mană Cerească”. Arhiepiscopul Tomisului a fost chemat de judecători pentru a da explicații în dosarul în care este acuzat de cumpărare de influență.

IPS Teodosie a ajuns astăzi la Curtea de Apel cu întârziere, justificând că a fost la slujbă. La intrarea în judecătorie, el a declarat că nu există nicio probă împotriva sa.

Cumpărare de influență

Arhiepiscopul Tomisului a fost subiectul unei anchete recorder. Acesta ar fi promis suma de 160.000 lei unui om de afaceri pentru a-și folosi influența la Secretariatului de Stat pentru Culte. Banii reprezentau 20% din totalul de 800.000 lei pe care omul de afaceri ar fi trebuit să-i obţină pentru Arhiepiscopia Tomisului.

Teodosie spune că suma de 800.000 lei urma să fie utilizată pentru finanţarea unor lucrări de construcţie ori reabilitare a unităţilor de cult aflate în subordinea Arhiepiscopiei Tomisului.

Înregistrările originale nu mai există

Adrian Cuculis, avocatul lui Teodosie. spune că astăzi este ultimul termen din camera preliminară. El a cerut DNA să spună dacă are înregistrările originale ale flagrantului, însă răspunsul a fost negativ, pentru că, între timp, Recorder le-a șters.

"Nu există niciun fel de dovadă că DNA-ul are originalul acestor înregistrări. Tot ce are DNA în acest dosar sunt nişte înregistrări copiate pe un alt dispozitiv, puse la dispoziţia DNA-ului. Deci, atenţie, DNA-ul nu are înregistrările originale, iar Recorder a şters înregistrările originale. Vorbim despre un dosar fabricat din punctul meu de vedere”, a spus avocatul lui Teodosie, Adrian Cuculis.

"Încercare puerilă de discreditare"

Cuculis a mai spus că acest dosar este “o încercare puerilă de discreditare” a Arhiepiscopului Tomisului.

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, este urmărit penal de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, iar un consilier în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă.