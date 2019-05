Ipoteză șocantă în cazul morții lui Răzvan Ciobanu. S-ar mai fi aflat cu cineva în mașină. Crimă sau accident?

O nouă ipoteză șocantă a apărut în cazul morții celebrului designer Răzvan Ciobanu. Ar exista niște înregistrări în care apare alături de altcineva la volan.





O postare misterioasă de pe pagina de Facebook a designerului Răzvan Ciobanu aruncă și mai mult gaz pe foc în teoria conform căruia acesta ar fi fost ucis, scrie Wowbiz.

Zilele trecute, o tânără a postat un mesaj misterios pe contul de socializare al designerului, care conține elemente destul de exacte. Andrada S. Susține că există nu mai puțin de 4 înregistrări de pe camerele de supraveghere, iar în acestea apare încă o persoană în mașina cu care a mers Ciobanu.

„Sunt 4 filmări din Năvodari și una din Corbu, de pe camerele de supraveghere, realizate cu fix 16 minute înainte accidentului. Se vede clar că sunt 2 bărbați în mașină. Poliția are aceste informații, dar e mai simplu să clasezi un accident rutier, decât o crimă. Prietenii știu de ce”,spune femeia într-o postare care a fost eliminată de pe pagina designerului la câteva ore după ce a fost scrisă. Femeia nu dă însă mai multe informații, cu toate că este întrebată de ceilalți internauți de unde are aceste detalii sau dacă are dovezi.

Nordul stațiunii Mamaia și intrarea în Năvodari este, într-adevăr, înțesată de camere de supraveghere care filmează 24 de ore pe zi traficul din zonă, așa că există cu siguranță imagini cu automobilul în care a murit Răzvan Ciobanu, din dimineața respectivă.

Răzvan Ciobanu a fost înmormântat joi, însă semnele de întrebare legate de moartea acestuia sunt din ce în ce mai mari. În timp ce apropiații și familia par să se fi împăcat cu ideea că designerul a făcut pur și simplu accident, în spațiul public se rostoglește varianta conform căreia acesta ar fi fost eliminat.

