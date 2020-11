În urmă cu o săptămână, o crimă de-a dreptul oribilă a îngrozit întreaga țară. Vineri seară, 30 octombrie, o tânără a fost ucisă, bagată într-o valiză de culoare mov și incendiată pe un câmp din Giurgiu, în apropiere de București. Trupul femeii a fost găsit ars în proporție de 90%, iar anchetatorii au avut mai multe dificultăți în procesul de identificare a victimei.

Ipoteză macabră: femeia ar fi putu fi ucisă într-un ritual satanic de Halloween

Pe parcursul achetei, oamenii legii au luat în calcul o ipotează de-a dreptul macabră. Femeia at fi fost ucisă într-un ritual satanic de Halloween, o sărăbatoare păgână, de onorare a morţilor.

În urmă cu peste 2000 de ani, în scopul de a alunga spiritele malefice și de a evhita pericolul, vechii celţi aprindeau focuri în aer liber. Având în vedere că această crimă s-a petrecut în „ajun” de Halloween, autorităţile au luat în calcul şi această ipoteză extremă, notează gandul.ro .

Există șanse ca femeia să fie fost sacrificată de gupări păgâne pentru a fi câștigată bunăvoința zeilor.

De-a lungul istoriei, societăţile păgâne au recurs la ritualul de sacrificare uman, folosind variante „simple” precum arderea sau îngroparea de viu.

Crima din Giurgiu s-a produs într-o zonă intens circulată, dar autoritățile nu au niciun indiciu

Cu toate că tragicul eveniment s-a produs într-o zonă intens circulată, cazul pare că le dă mari bătăi de cap autorităților. Astfel, în ultimele zeci de ore, anchetatorii au făcut audieri-maraton, zeci de șoferi fiind chemați să ofere detalii despre unua dintre cele mai macabre crime.

Alex, unul dintre șoferii audiați de oamenii legii, a povestit, pentru Antena 3, ce s-a întâmplat în noaptea de vineri seară. Acesta a declarat că, în jurul orei 22:00 se întorcea de la muncă, împreună cu iubita lui, când au văzut focul pe câmp.

Acesta nu a bănuit nicio secundă faptul că acolo ardea o persoană, presupunând că era un incendiu de vegetație, cu toate că afară ploua destul de puternic.

„Eu lucrez în București, am ieșit pe la 22.00 de la muncă. Eram cu iubita mea și am văzut un foc pe câmp. Afară ploua și chiar ne miram cum a putut să ia foc pe câmp în timp ce plouă.

Am ajuns acasă și apoi a trebuit să ducem niște veri la Mihăilești, iar în drum spre Mihăilești am văzut pompierii și SMURD. Am crezut că e ceva accident.

Când eram la Mihăilești ne-au sunat niște prieteni și ne-a anunțat că a fost o persoană incendiată. Am fost toți acolo și nu ne venea să credem. De la focul acela mic pe care l-am văzut când am trecut prima dată, să ardă o persoană, un suflet.

Aseară, ne-au sunat de la Poliție și mi-au dat o foaie să zic tot ce am văzut. O mărturie.

Știu și niște prietenii de-ai mei care au făcut și live. Eu nu am făcut. Am fost la o distanță de aproape zece metri de foc, mi-a fost și mie teamă să văd o persoană arsă”, a declarat Alex, unul dintre tinerii care a ajuns printre primii la locul oribilei crime.