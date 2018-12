iPhone xr sau iPhone xs - Ce cadou de Craciun alegeti? Asemanari si deosebiri (P)

Multitudinea de culori, o autonomie crescuta a bateriei si un pret mai mic - iata cele 3 mari atuuri cu care iPhone XR a patruns pe piata in 2018. Este ultima luna din an si un moment potrivit pentru a va schimba telefonul vechi cu unul iPhone XR mult mai performant si mai atragator. Fie ca alegeti sa faceti cadou un astfel de telefon sau sa vi-l faceti cadou, merita din plin sa aflati tot ce are mai bun de oferit iPhone XR si cu ce este el diferit de varianta XS.





In regula. iPhone XR nu este cel mai avansat smarphone din punct de vedere tehnologic. Asta pentru ca in mare parte piesele hi-end pe care le inglobeaza au fost deja prezentate publicului pe dispozitive mai costisitoare. Si totusi iPhone XR ramane un super smartphone care isi va intalni cu usurinta publicul targetat. Este minunat prin faptul ca are deja in componenta o multime de lucruri deja stiute, dar care au fost combinate si impachetate intr-un mod atat de frumos si organizat.

Cei care sunt in cautarea unui nou telefon smart si nu au cerinte extreme pentru ca vor sa ramana intr-un interval decent al pretului de achizitie, vor fi incantati de tot ceea ce ofera iPhone XR. Optand pentru acest model, veti avea din start un dispozitiv ce ruleaza pe unul din cele mai performante procesoare Apple. Veti afla ce este si cum functioneaza FaceID, cum sa faceti poze spectaculoase si filme cu redare fireasca fara lag-uri, cat tine o baterie foarte buna si cum se simte in mana un smarphone ultra-modern si ultra-sofisticat, gandit si pus in scena de giganticul Apple.

iPhone xr versus iPhone xs - pe scurt

Anul 2018 a fost unul extrem de important pentru iPhone pentru ca Apple a lansat nu unul, ci trei dispozitive noi. Dintre toate acestea, iPhone XR este cel mai interesant si cel mai discutat. Asta pentru ca este oferit la un pret extrem de avantajos, fara insa a sacrifica foarte mult din performante si caracteristici. Spre deosebire de variantele XS dotate cu display OLED cu inalta rezolutie si contrast mai mare, iPhone XR are un ecran LCD de 6.1 inch, cu rezolutie de 1792 x 828 pixeli. In schimb, atat XS, cat si XR folosesc acelasi sistem de operare iOS si acelasi a12 bionic chip.

In ceea ce priveste fotografierea, iPhone XR este echipat cu o singura camera, spre deosebire de configurarea duala disponibila pe variantele XS. Cat priveste specificatiile tehnice, camera web iPhone XR este probabil asa cum v-ati astepta de la un dispozitiv premium, cu un senzor de 12Mp 12.55 inch, 1.4 µm pixel pitch, diafragma de 26 mm f/1.8 cu stabilizare optica a imaginii, autofocus pentru detectarea fazelor si blit LED cu tonuri duale.

Chiar daca hardware-ul este diferit, pe partea de software si procesare a imaginii, XR vine cu aceeasi caracteristica inovatoare ca si modelele XS. De exemplu, atunci cand fotografiati imagini statice, camera surprinde in mod continu un buffer multi-cadru la diferite expuneri, pentru procesare HDR si shutter lag 0 simultan. Gratie acestei tehnologii, cele mai recente dispozitive iPhone pot afisa imagini HDR in timp real.

In prezent, exista o tendinta in randul producatorilor de a oferi dispozitive performante la preturi mai mici decat ne-am astepta. Apple nu face exceptie. Noul sau telefon iPhone XR, lansat in 2018 se aseamana in multe privinte cu variantele premium XS si XS Max, dar este mult mai accesibil la pret.

Dupa cum probabil va asteptati, acesta este un exercitiu de compromis: XR pastreaza chipsetul A12 de inalta performanta si ofera cea mai buna bateria, cu cea mai lunga autonomie vazuta si testata vreodata pe un iPhone. Cu toate aceste, ecranul cu Liquid retina si singura camera prezenta sunt elemente care i-ar putea face pe utilizatori sa-si puna un semn de intrebare daca merita intr-adevar sa investeasca intr-un iPhone XR.

Comparatie oferte speciale iPhone XR si iPhone XS/ XS MAX

1. Culorile disponibile

Telefonul iPhone XR este oferit publicului in finisaje cu diferite culori; nuante care nu sunt disponibile pe variantele iPhone XS si XS Max. Astfel puteti alege intre alb, negru, albastru, galben, coral si rosu. Aceste tonuri sunt pline, stralucitoare, bogate si pun atat de frumos in valoare silueta lui iPhone XR.

2. Spatele din sticlă

Sticla de pe spatele telefonului iPhone XR nu este la fel de solida ca cea pe care o gasim pe iPhone XS. Cu toate acestea, geamul din partea din fata este similar cu cel utilizat frontal pe iPhone XS.

O diferenta notabila pe termen lung este faptul ca sticla de pe spatele lui XR peremite incarcarea wireless. Daca in prezent folositi iPhone 6 sau iPhone 7 si nu ati experimentat deocamdata comoditatea incarcarii wireless, acum este momentul sa o faceti.

3. Silueta si display (profiți de tot ecranul)

Corpul iPhone XR este realizat din aluminiu si ca sa reluam comparatia cu XS acesta era din otel inoxidabil. Din punct de vedere estetic, acest lucru inseamna ca rama lui iPhone XR are un finisaj mat care ne duce usor cu gandul la vechile telefoane iPhone. Otelul inoxidabil de pe iPhone XS arata mai interesant si este mai usor decat aluminiul. Cu toate acestea, trebuie spus ca iPhone XR este fabricat din aluminiu de 7000 de grade, cel mai solid tip de aluminiu disponibil in comert in prezent. Dispozitivul are o pozitie rigida, stabila si foarte clara. Nu se indoaie si nu da semne de rasucire ori indoire.

Materialul folosit pentru display-ul de pe iPhone XR este diferit de cel pe care il gasim pe iPhone XS. Apple numeste acest ecran "Liquid Retina ", care este de fapt un ecran ce are in componenta cristale lichide. Este interensant sa observam ca acesta este cel mai mare display intalnit vreodata pe un produs iPhone. In mare, el are acelasi design ca si iPhone XS (trecand peste particularitatea marginilor).

Este suficient sa atingeti display-ul pentru ca el sa prinda viata si pentru ca balanta de tonuri sa se ajusteze in mod automat cu scopul de a se plia pe tipul de iluminare din jur.

In multe privinte, afisajul iPHone XR este similar cu cel intalnit pe Iphone XS, dar exista si diferente importante. Materialul este diferit si in plus au alte rezolutii. Chiar daca ecranul de pe iPhone XR este foarte frumos si impresionant, nu este OLED. Acesta este un punct fierbinte adus frecvent in discutie de cei carora le face placere sa despice firul in patru si sa realizeze comparatii foarte detaliate intre produse. Daca nu doriti neaparat un telefon de ultima generatie care sa va determine sa scoateti din buzunar mai mult decat ati dori, s-ar putea sa ajungeti rapid la concluzia ca in definitiv LCD-ul nu este neaparat ceva rau.

