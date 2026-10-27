Iordania a atacat ținte din Siria după atentatul mortal asupra unei biserici

Iordania a anunțat luni că forțele sale aeriene au lovit ascunzători ale unor combatanți din sudul Siriei, ca reacție la atacul mortal comis vineri în timpul unei înmormântări într-o biserică din sudul țării, potrivit Reuters.

Ammanul a susținut că operațiunea a fost desfășurată în coordonare cu autoritățile de la Damasc, însă guvernul sirian a negat existența unei coordonări prealabile.

Ministerul Afacerilor Externe sirian și-a exprimat „rezervele totale” față de atacuri și a anunțat deschiderea unei anchete privind acțiunile forțelor iordaniene. Autoritățile din Siria au subliniat necesitatea consolidării cooperării în domeniul securității în regiunile de frontieră.

Potrivit unui responsabil sirian din domeniul sănătății, citat de agenția de presă de stat, bombardamentele iordaniene s-au soldat cu cinci morți în rândul civililor, inclusiv femei și copii. Ammanul nu a comentat aceste informații.

În paralel, autoritățile iordaniene au anunțat arestarea a trei suspecți în legătură cu atacul de vineri. Cei trei, doi frați și cumnatul lor, au fost identificați într-o casă abandonată din Karak.

Potrivit Direcției de Securitate Publică, aceștia au refuzat să se predea și au atacat forțele de securitate, care au ripostat și i-au reținut după ce i-au rănit. În locuință au fost găsite arme de foc și muniție, iar niciun membru al forțelor de securitate nu a fost rănit.

Ministrul iordanian de Interne, Mazen al Faraya, a declarat că ancheta continuă și că, până în prezent, nu există indicii privind legături între suspecți și alte celule islamiste cunoscute.

Autoritățile verifică și circumstanțele care i-ar fi împins pe bărbați către extremism. Aceștia vor fi trași la răspundere dacă implicarea lor va fi confirmată.

Atacul de vineri, produs în satul Hamoud, în guvernoratul Karak, la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Amman, s-a soldat cu nouă morți și 40 de răniți și a amplificat temerile comunității creștine din Iordania.

Regele Abdallah al II-lea a cerut forțelor de securitate să răspundă cu „mână de fier” atacului împotriva minorității creștine. Iordania este aliată a Statelor Unite în lupta împotriva grupărilor islamiste.