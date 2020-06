Așa cum a dezvăluit evz.ro, principalul suspect care ar fi trimis poza unei cunoștințe din Craiova, care apoi a aruncat-o în spațiul public, este Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului. După zile de tăcere, Stroe a avut astăzi prima reacție.

”E prima și ultima dată când mă veți auzi vorbind despre acest subiect. Nu am nicio legătură și nici nu fac așa ceva. Eu am văzut acele aberații din spațiul public ale unora, în legătură cu o posibilă legătură a mea cu chestiunea aia. Vă spun sincer că nu am ce comenta și nici nu mă voi lăsa atras în această mizerie. Din punctul meu de vedere sunt minciuni și bârfe fără conținut”, a declarat ministrul Ionuț Stroe.

Ionuț Stroe este deputat, reprezentând județul Dolj din partea Partidului Național Liberal. Din 4 noiembrie 2019 este ministrul Tineretului și Sportului și a devenit celebru pentru că a apărut în chiloți la TV (Vezi AICI). Sursele EvZ au dezvălut că Ionuț Stroe ar fi cel care a „scăpat” poza către o persoană, care a trimis-o mai departe către Cristian Vasilcoiu, consilierul deputatei PSD Lia Olguța Vasilescu.

Imediat după apariția fotografiei, în care Ludovic Orban a fost surprins fumând în birou de la Palatul Victoria, înconjurat de mai mulți miniștri, premierul a spus că a fost o greșeală pe care și-o asumă și de care îi pare rău, în primul rând pentru că știe că ar fi un exemplu negativ pentru tinerele generații. El a promis că va încerca să se lase de fumat, fiind conștient de efectele nocive asupra sănătății, cu atât mai mult cu cât fumează de 40 de ani.

În legătură cu cel care ar fi ”scăpat” poza, Orban a spus că nu are de gând să facă o anchetă: Nici nu mă interesează să fac o anchetă. Pe pe altă parte, am compărut într-o postură care nu era corectă, acel lucru poate mă face să fiu şi mai corect. Eu sunt un om corect, care respectă regulile. Se întâmplă în anumite ocazii să mai laşi garda jos. A fost o astfel de ocazie, era ziua mea. Eu nu am chemat pe nimeni de ziua mea, ei mi-au făcut o surpriză şi au venit, colegi, colaboratori apropiaţi, vă dați seama, nu puteam să nu îi primesc, să nu stăm de vorbă. Şi atunci când stăteam la masă discutam tot de problemele guvernului, tot de problemele cu care ne confruntăm, tot de deciziile posibile pe care puteam să le luăm”.