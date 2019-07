Ionuț Radu a acceptat oferta! „Nu e important când o să ajung un portar de top, ci să ajung”

Ionuț Radu (22 de ani), portarul și căpitanul Naționalei U21 a României, a anunțat unde va evolua din sezonul viitor. În ciuda ofertelor, românul a ales să rămână la Genoa.





Grație evoluțiilor de excepție de la Campionatul European de tineret din Italia și San Marino, Ionuț Radu a fost asaltat de oferte. Însă, goalkeeperul român a anunțat că nu vrea să plece de la Genoa, deoarece la gruparea italiană poate căpăta experiență.

Totodată, Radu a spus că nu se grăbește să joace sub blazonul unei echipe mari. „O să continui la ei, la Genoa, şi sper să fie un an chiar mai bun decât ultimul! Pentru mine nu e important când o să ajung un portar de top, ci să ajung. Mă gândesc mult la pregătirea mea, iar la Genoa am un antrenor de portari foarte bun, lucru foarte important în opinia mea”, a declarat Ionuț Radu.

Conform transfermarkt.com, cota de piață a portarului „tricolor” este de 15 milioane de euro. În sezonul trecut, Radu a strâns 33 de partide pentru Genoa. La 1 iulie a fost cumpărat definitiv de Genoa, după ce „grifonii” au activat clauza de cumpărare de la Inter, în valoare de 8 milioane de euro.

Curs VALUTAR, 2 iulie! SOC la casele de SCHIMB! Ce s-a intamplat cu EURO! STUPOARE!

Pagina 1 din 1