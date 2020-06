De mai bine un an, fostul antrenor Ionuț Popa are tumori la nivelul capului. „Starea lui stagnează. Nu este nici mai bine și nici mai rău, dar e bine că nu a crescut tumoarea pe care o are la cap, care este inoperabilă”, au spus apropiații familiei sale. Marți seară, Ionuț Popa a suferit un stop cardiorespirator. A fost transporat de urgență la secția UPU unde a fost resuscitat și apoi transferat pe secția ATI.

„Este în stare gravă. E în comă. A suferit un stop cardiorespirator și din ceea ce spune medicul neurolog, tumorile de la nivelul capului au crescut”, a spune o sursă din cadrul Spitalului Județean Arad, potrivit specialarad.ro.

Primele probleme de sănătate ale lui Ionuț Popa (67 de ani) au apărut în luna ianuarie a anului 2019, când era antrenor al echipei UTA. A fost văzut de mai mulți medici de la Arad, Timișoara, Viena, Cluj, Budapesta sau Iași, dar starea sa nu s-a ameliorat, a mai notat site-ul specialarad.ro.

Ultimul meci condus de Ionuț Popa din postura de antrenor a fost pe 9 martie 2019, pentru UTA Arad, o victorie cu 2-1, împotriva fostei sale echipe, ACS Poli Timişoara.

„Am probleme de sănătate. Nu știe nimeni ce am. m făcut două RMN-uri, am fost la mai mulți doctori. Am probleme cu ochiul, am avut amețeli, dureri de cap. Ar putea să fie de la vreo lovitură sau de la nervi, stres. Nu mă simt bine. Săptămâna viitoare o să fac o spectroscopie. Asta se face la cap pentru a determina dacă este totul în regulă. O să vedem apoi ce și cum”, declara Ionuț Popa, la începutul lunii martie 2019, despre problemele sale medicale.

În cariera sa de antrenor, Ionuț Popa le-a condus pe UTA Arad, FC Bihor Oradea, Politehnica Iași, CSMS Iași, CS Mioveni, Național Sebiș, Șoimii Pâncota și ACS Poli Timișoara.