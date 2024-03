Sport Ionel Ganea acuză că a fost victima polițiștilor. Prima reacție după incidentul de la Arena Națională







Ionel Ganea pretinde că este victima unui abuz al poliției după incidentul de la Arena Națională. Deși este cunoscut drept un personaj agresiv, fostul fotbalist susține că de această dată a fost nevinovat.

Fostul fotbalist al Naționalei a avut o primă reacție după incidentul cu poliția, în care a fost implicat. După meciul România - Irlanda de Nord, polițiștii rutieri i-au cerut lui Ionel Ganea să oprească mașina în care se afla, însă acesta nu s-a conformat. Drept urmare, fostului fotbalist i-a fost suspendat permisul de conducere.

Ionel Ganea se declară nevinovat

Fostul jucător al Naționalei de fotbal a reacționat, în cursul zilei de sâmbătă, legat de evenimentul în care a fost implicat vineri seara. El a transmis un lung comunicat de presă în care a prezentat propria variantă cu privire la ce s-a întâmplat. Ionel Ganea se consideră nevinovat și o victimă a abuzurilor comise de polițiștii care doreau să se afirme.

„Încă din start vă spun că am reflectat asupra a tot ce s-a întâmplat și mă consider nevinovat. Știu, lumea spune că Ganea e nebun, dar de fiecare dată când am făcut ceva, mi-am recunoscut vina. De data asta nu o am și o să mă lupt pentru a demonstra abuzul la care am fost supus. Înainte de intrare am fost solicitat de un om de ordine să arăt biletul pentru parcare, în timp ce am prezentat acest bilet, domnul polițist zbiera în mod repetat: «calcă frâna, calcă frâna!». Fără niciun motiv, pentru ca mașina staționa, iar eu nu aveam cum să arăt acel bilet din mers. Precizez că în acest interval nu am auzit avertizările sonore ale poliției, nu aveam muzica pornită în mașină, iar din motiv consider că nu au fost date avertizări sonore", se arată în comunicatul de presă.

Fostul fotbalist dă vina pe polițiști

Fostul jucător al Naționalei dă vina pe polițiști pentru ceea ce s-a întâmplat. Ionel Ganea spune că aceștia au reacționat după ce i-a rugat să vorbească frumos. El crede că rugămintea aceasta i-a ofensat și din acest motiv au început să-i vorbească pe un ton răstit.

„L-am rugat să vorbească, să se adreseze frumos, iar din această cauză cred că s-a simțit ofensat. Mi-a spus să trag mașina pe dreapta, că-mi ia permisul! Trebuie să precizez că nu s-a prezentat, nu mi-a cerut civilizat actele -zbiera și era foarte agitat și îmi tot repeta că-mi ia permisul! În mașină nu eram singur, mai erau soția mea și unchiul acesteia -ambii pot confirma acest lucru. Mai mult, copilul a început să plângă, s-a speriat foarte tare și nici acest detaliu nu a contat pentru ei”, a transmis Ionel Ganea.

Fostul jucător de fotbal a povestit propria variantă cu privire la incidentul în care a fost implicat. El a precizat că a cerut lămuriri polițiștilor care l-au oprit. Totodată, Ionel Ganea a afirmat că a avut bilet de parcare

„L-am întrebat motivul pentru care vrea să-mi ia permisul, pentru că nu am greșit cu nimic, dar repeta mai departe că îmi ia permisul. Atunci am continuat deplasarea! Am oprit pentru controlul mașinii și ne-am îndreptat spre parcarea subterană! După aceea s-a văzut ce s-a întâmplat! M-au scos din mașină și mi-au luat cheile, deși mașina mea bloca intrarea în parcarea subterană. Și vreau să mai lămuresc o informație care a apărut în presă, cum că nu am avut bilet de parcare, am avut și vi-l prezint”, a mai spus fostul jucător de fotbal.

Ionel Ganea se pretinde victimă a poliției

Potrivit comunicatului de presă, fostul atacant se consideră o victimă și de aceea intenționează să se adreseze justiției. Ionel Ganea este de părere că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu nu ar trebui să accepte astfel de polițiști în structurile sale. El a subliniat că de fiecare dată a recunoscut când a greșit. Acum, însă, spune că dreptatea este de partea sa.

„Consider ca domnul comisar Pintianu și domnul Ciochină au vrut să se remarce și au făcut abuz în serviciu! Pentru asta o să mă adresez justiției. Vreau să mai spun că am citit comunicatul lor și consider că nu e conform cu realitatea. Asemenea comportament la un polițist care are pe el haina statului român este inacceptabil, ministrul Predoiu nu poate să accepte asemenea oameni, dacă nu face lumină în acest caz, ar trebui să își dea demisia. Este o abatere foarte gravă din partea lor, nu am omorât pe nimeni, am fost calm, civilizat și repet, de fiecare dată, dacă am greșit, am recunoscut, acum nu am pic de vină ”, a mai transmis Ganea.

Comunicatul oficial al Poliției rutiere

Ionel Ganea a fost oprit, în trafic, vineri seara, la Arena Națională, după meciul de fotbal România - Irlanda de Nord. Potrivit unui comunicat al Poliției Rutiere, el a fost condus la sediul instituției și a fost testat pentru consum de alcool și droguri. Testul a fost negativ, însă fostul jucător a fost sancionat cu reținerea permisului pentru 30 de zile și amendă.

Brigada Poliției Rutiere a emis un comunicat în care a precizat motivele intervenției în cazul lui Ionel Ganea.