Scandal monstru în Vrancea. Oprişan este acuzat de PNL că face campanie electorală în şcoli. „Este o acțiune grosolană de campanie a unui satrap politic”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a afirmat că formaţiunea politică din care face parte va sesiza Poliţia şi Biroul Electoral Judeţean Vrancea despre o acţiune a preşedintelui Consiliului Judeţean, Marian Oprişan, pe care o consideră ilegală. PNL îl acuză pe Oprişan că face campanie electorală în şcoli şi pune presiune pe profesori şi conducerile mai multor unităţi de învăţământ ca elevii din clasa a XII să participe forţat la evenimente organizate de acesta





„Înregistrarea cu elevii de la Focșani, primită pe site-ul oprestefrauda.ro, unde se vede cum sunt adunați cu forța de directorii și profesorii din liceele din oraș, la Sala Balada, la comanda CJ Vrancea, pentru a primi cărți cu dedicație de la baronul PSD, Marian Oprișan.

Este o acțiune grosolană de campanie a unui satrap politic care folosește angajații din subordine ca pe niște slugi la el pe moșie. Directorii și profesorii din Focșani, la presiunea CJ Vrancea, amenință elevii din clasa a XII-a că nu li se vor încheia mediile școlare și nu vor putea intra la examenul de Bacalaureat dacă nu vin la evenimentul organizat la ordinul lui Oprișan.

Este o acțiune ilegală de campanie în școli pe care PNL o va denunța la Poliție și la Biroul Electoral Județean.

Facem apel la toți cetățenii să nu se lase manipulați, intimidați și șantajați în acest război al infractorilor cu oamenii cinstiți și să ne sesizeze în continuare orice abuz sau tentativă de fraudă pe pagina oprestefrauda.ro”, a postat Ionel Dancă pe site

La rândul său, Marian Oprişan recunoaște evenimentul, dar a negat toate acuzaţiile venite din partea PNL şi spune că toate acestea sunt „minciuni propagandistice”. Mai mult, Oprişan consideră că liberalii ar trebui să-şi ceară scuze pentru aceste acuzaţii.

„Să își ceară scuze pentru încercarea de a politiza un eveniment cultural la care au participat 2.400 elevi din Vrancea!”, a afirmat Oprişan

„Avem foarte multe conversaţii capturate şi trimise pe site-ul oprestefrauda.ro între profesori, directori de licee şi elevi în care aceştia se plâng că sunt ameninţaţi dacă nu participă la evenimentul organizat de Consiliul Judeţean Vrancea, unde se împart materiale cu semnătura lui Marian Oprişan”, arată PNL.

„Asistăm însă, din păcate, în aceste zile la o campanie mizerabilă, furibundă, a celor disperaţi că pierd puterea, a celor disperaţi că îşi pot pierde privilegiile, a celor disperaţi că nu mai pot face legi pentru a-i scăpa pe ei, pe infractori, şi folosesc toate instrumentele posibile, legale şi ilegale, de la aruncat cu bani, pomeni electorale, până la presiuni şi abuzuri asupra funcţionarilor publici, asupra angajaţilor din sistemul public”, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă.

De asemenea, Ionel Dancă a afirmat că după ce a făcut public această situaţie, a primit foarte multe sesizări din partea cetăţenilor

„Astăzi vă prezentăm una dintre acţiunile de campanie absolut revoltătoare care are loc în aceste zile la Focşani. Vreau să vă prezint dovada care va fi trimisă către organele abilitate de cercetare, dovada încălcării flagrante a legii, pentru că baronul Oprişan, Marian Oprişan, din Vrancea, face campanie politică în şcoli. Pune presiuni pe profesori şi pe elevi, profesorii la rândul lor ameninţă elevii că, dacă nu se prezintă la evenimentele convocate de baronul Oprişan, vor avea notele la purtare scăzute, iar la evenimentul organizat la Focşani, unde sunt adunaţi cu forţa elevii de clasa a XII-a din Focşani, acestora li se împart cărţi cu semnătura lui Marian Oprişan”, a adăugat el.

Într-un comunicat de presă emis de Marian Oprişan, se resping toate acuzaţiile PNL în legătură cu evenimentul denumit „Liniște, la Balada se citește!”.

Iată comunicatul integral al CJ Vrancea

„Sunt niște minciuni ordinare care vorbesc de la sine de disperarea celor care au formulat aceste acuzații. Gestul Partidului Național Liberal arată, în același timp, micimea morală a acestora, incapabili să aprecieze un act eminamente cultural, menit să promoveze cartea și lectura în rândul unui număr cât mai mare de adolescenți. Toate acuzațiile formulate de PNL sunt minciuni propagandistice din mai multe motive, pe care le detaliem mai jos:

• „Liniște, la Balada se citește!” este un eveniment programat și organizat de către aparatul de specialitate din Consiliul Județean Vrancea înca din luna aprilie 2019. Acțiunea a fost aprobată în ședință publică, de către consilierii județeni, ocazie cu care liberalii nu au avut opinii divergente;

• Unul dintre cei doi moderator ai acestui eveniment este jurnalistul Florin Sașca, de la Prima TV. Dacă Partidul Național LIberal ar fi avut minima decența și și-ar fi făcut o documentare prealabilă, ar fi observat că prin toate postările sale din social-media Florin Sașcă se poziționează ca un anti-pesedist. Din acest punct de vedere, este la mintea cocoșului faptul că un anti-pesedist nu vine la un eveniment în care ”tinerii sunt îndoctrinați” în spiritul PSD. Mai mult de atât, pe contul său de Facebook, Sașcă scrie despre evenimentul de la Focșani: ”Zilele acestea am povestit tinerilor din Focsani despre bucuria cititului, despre calatoriile mele si despre natura. A fost un eveniment care mi-a mers la suflet!”. Totodată, astpzi, după acuzațiile formulate de PNL, Florin Sașca a declarant pentru mass-media locală: „Nu a fost nici măcar o referire la politică. Nici una! A fost o acțiune prin care i-am îndemnat pe tineri să citească dintr-o carte de Istorie a României. Timp de cinci minute toată lumea a făcut liniște și a citit după care am împărtășit ideile, ce am învățat noi din pagina respectivă 184, care era despre Istoria României de la începutul secolului al XX-lea. Nimeni su s-a îmbrpcat măcar cu o culoare care să aibă tangență cu politica și nu s-a rostit niciun cuvânt despre politică“.

• La rândul său, actrița Monica Davidescu a precizat tot în mass-media locală: ”nu mi s-a spus niciodată să spun ceva despre vot, nu mi s-a spus niciodată să spun ceva despre campanie, nu mi s-a spus niciodată să îi îndemn pe tineri să meargă sau nu la vot. Ceea ce am spus noi de la noi, prin editura Litera a fost: citiți, informață-vă, pentru că doar un om informat devine un adult responsabil și nu are cum să fie manipulat! Deci, acesta a fost întotdeauna textul pe care l-am folosit către toți copiii. Este foarte adevărat că toate aceste cărți au fost achiziționate de Consiliul Județean Vrancea și asta am spus, acest Consiliu Județean a achiziționat aceste cărți, dar, după părerea mea, acest Consiliu Județean există indiferent de culoarea politică a celor care conduc. Au achiziționat aceste cărți, iar singurul îndemn pe care l-au făcut a fost: citiți, ca să aveți aripi ca să puteți zbura! Ceva de genul acesta. Era un îndemn scris pe una din cărți de președinte. Dar era un îndemn către citit către lectură, pentru că noi nu am vrut să facem decât un eveniment care să țină de carte. Noi am vrut să venim și să îi readucem pe copii către carte, să citească, să se informeze și nu să facă ceea ce li se spune. Mai mult, anul 2019 a fost decretat de Parlamentul României anul cărții, prin Legea 137/2019. Deci, am vorbit cu copii despre cărți și nu despre politică. Nici măcar odată nu le-am zis mergeți la vot, ci doar informați-vă ca să fiți informați și să nu fiți manipulați. Eu nu m-am temut să vin acolo (la Focșani-n.r.) pentru că nu s-a prezentat nicio chestie politică, am făcut numai actele de cultură, muzică și literatură și lectură, cărți, teatru“.

Ce studii avea, de fapt, Elena Ceaușescu. Ce scria pe diploma ei si cum a reusit sa PACALEASCA pe toata lumea!

Pagina 1 din 2 12