Monden Ion Țiriac, un mare cuceritor. Banii și femeile au venit la pachet pentru miliardar







Ion Țiriac nu este doar un om de afaceri de succes, acesta a fost și un cuceritor pe măsură. Dovadă stau toate femeile din viața lui despre care a scris presa de-a lungul anilor, dar și copiii pe care îi are. „Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, a spus chiar magnatul într-un interviu.

Prima care i-a fost soție a fost Erika Braedt, un fotomodel. La numai un an după nuntă, lucrurile s-au stricat între cei doi, s-a zvonit chiar că aceasta l-ar fi înșelat cu Sergiu Nicolaescu. Drept urmare a venit și divorțul. Apoi a urmat americanca Mikette von Issenberg. Cei doi au avut o relație specială, femeia i-a dăruit și primul copil legitim, pe Ion Ion Țiriac.

Ion Țiriac va împărți averea în 33 de părți egale de cuceritor ce a fost

Cu toate acestea regimul comunist a făcut-o să cedeze rapid și s-a întors în America. În 1994, Ion Țiriac a cunoscut-o pe Sophie Ayad, cea care avea să îi dăruiască pe ceilalți doi copii legitimi, Ioana și Karim. „Îl iubesc pe Ion, nu este doar un tată grozav, ci și un prieten adevărat. Am avut momente dificile, chiar foarte dificile, dar el a fost mereu acolo pentru mine și cei trei copii ai mei.

Le datorez totul mai întâi tatălui meu și apoi lui Ion. Sunt cele mai influente două persoane din viața mea. Sunt pentru totdeauna recunoscătoare. Ion este una dintre cele mai strălucitoare minți pe care le-am putea întâlni și îi sunt datoare pe atât de multe planuri”, a spus Sophie despre Ion Țiriac.

Cert este că după ea, Ion Țiriac nu a mai avut relații atât de lungi, respectiv 9 luni. S-a zvonit în anii 2000 că are o relație cu Andreea Marin, lucru care nu a fost confirmat, deși cei doi mergeau la eveniment împreună. Pe de altă parte, a stat câteva luni și cu Laurette Atidenhou.

Laurette, numai cuvinte de laudă la adresa tenismenului

Aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa miliardarului. ”Am mai avut relații cu milionari celebri de la noi. Țiri, că eu așa îi zic, o să rămână acolo la corason, la sufletul meu. Nu prea am mai vorbit așa în ultima perioadă. (...)Era frumos cu avionul privat, te dădeai jos, te lua cu mașina cu șofer.

E foarte greu de accesat: trebuie să fii frumoasă, deșteaptă, să știi să vorbești, să știi să taci atunci când trebuie, să ai simțul umorului.”, a declarat Laurette. Cu toate acestea o singură femeie a rămas mereu alături de Ion Țiriac, sora lui.

„Am o soră, una mai mică. Eu eram un fel de macho pe vremea aia, după-aia mi-a trecut repede. Pe vremea aia, femeile erau cele care se ocupau de bucătărie, mai târziu se ocupau să facă și un copil, doi-trei, să propage rasa care era, cam așa era treaba între mine și soră-mea. Avea grijă de mine dintotdeauna”, a declarat Ion Țiriac.