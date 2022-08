Ion Ţiriac, rămas fără replică atunci când o femeie celebră i-a spus: „Dacă vii la mine acasă, aşa mă găsești”

Maria Radu, lidera Tarafului de la Vărbilău, a povestit ce s-a întâmplat când a fost invitată să cânte la un eveniment privat al miliardarului Ion Ţiriac. Artista a dezvăluit că nu poate cânta descălțată, iar reacția lui Ion Ţiriac a fost savuroasă.

Maria Radu a declarat că nu cântă pentru bani, şi spune: „Eu cânt pentru că asta e meseria mea, că așa am fost învățată. Copiii îmi mai spun: „Mamaie, crede-ne, tu ești cineva în lumea muzicii lăutărești”. Dar eu nu fac nimic special, eu cânt să câștig o pâine. Eu am fost obișnuită să aduc bani în casă de la 11 ani”, a mai povesti artista.

Cu ce l-a uimit pe Ion Ţiriac

Maria Radu a povestit ce s-a întâmplat când a fost invitată să cânte la un eveniment privat al miliardarului. Potrivit spuselor sale, Ion Țiriac a fost plăcut surprins să afle că ea cântă doar desculță. Şi atunci, impresionat de originalitatea ei și de lipsa de inhibiții, miliardarul i-a spus Mariei Radu să nu se schimbe niciodată.

„Eu nu pot să cânt încălțată, atâta tot. Eu pot să stau 5-10 minute cu pantofii, dar apoi trebuie să-i dau jos, că nu pot. Eu și pe asta am câștigat, pe apariția mea. Printre primele dăți când am cântat la București, am fost la un eveniment privat la domnul Țiriac.

Când am intrat acolo și m-a văzut, domnul Țiriac s-a minunat și mi-a zis că așa ceva original n-a mai văzut. Mi-a zis: „Să nu vă schimbați niciodată!”. Dar, credeți-mă, eu așa mă port și acasă. Dacă vii la mine, așa mă găsești: cu basma și fustă cu pliuri”, a povestit Maria Radu, pentru libertatea.ro.

Cine l-a mai impresionat pe miliardarul român

Ion Ţiriac a declarat recent că a rămas complet impresionat de devotamentul și munca uriașă depusă de tânărul Popovici și chiar a vrut să-i facă o propunere interesantă.

Mai exact, Ion Țiriac a vrut să-l trimită pe David Popovici în SUA pentru a se dezvolta și mai mult în lumea natației, doar că planul a căzut după o discuție cu conducătorii Federației de Natație din România.

„Lui David Popovici nu pot să îi recomand nimic! Mi-am permis să îi dau telefon doamnei președinte, care mi-a spus: ‘Băi, Țiriac, n-ai cum să-l pui să se ducă în SUA să se antreneze. Pentru că mai are doi ani de liceu, ăia au alt calendar, februarie, martie, aprilie. Iar calendarul nostru, cu campionate europene, mondiale, e la trei luni după. Și putem și noi!’”, a spus Ion Țiriac la TVR.