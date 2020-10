Numai că, luna trecută, Ion Țiriac l-a luat la mișto pe Ilie Năstase spunânde despre acesta că este senil. Desigur, făcea aluzie la faptul că acesta a uitat câți bani a cheltuit cu nevestele pe care le-a avut până în prezent.

Prima soție s-a ales după divorț cu o avere frumușică

În anii tinereții, Ilie Năstase devenise numărul 1 mondial în tenis și un rege al sportului alb pentru români. Au fost de notorietate relațiile nenumărate pe care le-a avut fostul sportiv cu femeile din lumea bună și nu numai.

Atunci, însă, o româncă focoasă l-a dus la altar. Amalia Năstase a fost prima soție a lui Ilie Năstase. Amalia Năstase, tânăra din Rahova care, după cum mărturisea recent într-o emisiune tv, avea în plan să plece din țară în America sau în altă țară unde se găseau toate bunătățile pe care și le dorea. L-a cunoscut pe Ilie Năstase, s-au căsătorit și n-a mai părăsit România fiindcă a dus-o soțul prin toată lumea bună. Au împreună două fete, dar căsnicia s-a terminat când Amalia s-a îndrăgostit de partenerul ei de afaceri.

A doua soție a lui Năstase

Brigitte Sfăt ia sucit mințile lui Năstase care a hotărât să se însoare. Brigitte Sfăt, deși știa că tânăra femeie făcuse pușcărie și că avea doi copii, lui Ilie nu i-a păsat.

A adus-o de la Timișoara, direct în vila luxoasă din Dorobanți de la București. După vreo patru ani au divorțat cu scandal pe bază de gelozie. Lui Brigitte, spune o sursă din anturajul tenismenului, i-a făcut cadou un apartament la mare.

Altă căsătorie și speră să fie ultima

A treia româncă ambițioasă, care l-a convins să meargă pentru a cincia oară în biserică pentru cununia religioasă, este Ioana Năstase, soția cu care s-a însurat anul trecut. Ea se pare că merită tot fiindcă Ilie nu-i refuză nimic, deși a cam ajuns la fundul sacului financiar.

Cu toate acestea, Ilie (74 de ani) i-a făcut cadou un luxos Bentley pe care i-l cumpărase la împlinirea vârstei de 45 de ani.

Ioana Năstase scrisese pe paginile ei de socializare lângă fotografia cu limuzina, iar știrea fusese preluată de toată presa:

„De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: ‘Wow, ce mașină frumoasă’. Am fost imediat în reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, a declarat Ioana Năstase.

Țiriac îl ironizează crunt pe Ilie

La scurt timp a apărut și replica lui Ion Țiriac, într-o emisiune de la TVR 1 unde a vorbit și el de colecția sa de mașini și de ultima achiziție, extrem de costisitoare, fiind vorba tot de o mașină de colecție. Atunci, Țiriac a spus despre Ilie că este senile, deoarece nu ma știe câți bani a cheltuit cu nevestele din viața lui.

„Ilie Năstase e cel mai inteligent om de pe această planetă. Are 80 sau 85 de ani și nu a muncit nicio zi din viața lui. Iar acum i-a cumpărat soției o mașină de 250.000 de euro. Am auzit că Rădoi vrea să-și facă cadou o mașină dacă va califica naționala. Să vorbească cu Ilie. Mă întreb ce-și va mai cumpăra acum. Am auzit că avioanele s-au ieftinit”, a spus, plin de umor, Ion Țiriac, potrivit retetesivedete.ro