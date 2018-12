Ion Iliescu şi CEL MAI ASCUNS SECRET AL SĂU. Doar soţia Nina şi câteva femei l-au ştiut... Dezvăluiri pentru istorie

Dumitru Borțun, om care a lucrat timp de trei ani alături de Ion Iliescu în mandatul său de președinte, a o dezvăluire foarte interesantă în emisiunea lui Rareș Bogdan de la Realitatea TV.





Fiind porvocat să facă o comparație între actualii guvernanți și fostul lui șef, Dumitru Borțun – care a menționat că nu-l simpatizează deloc pe Iliescu, a povestit o întâmplare remarcabilă: „Nici nu putem să facem comparație. Acest om citea! Eu mă duceam des la biblioteca Președinției României, așa se numea pe vremea aia. Acum se numește Administrația Prezidențială. Mă duceam la bibliotecă. Niște doamne foarte drăguțe, care unele mă și cunoșteau mai demult, terminaseră sociologia, și îmi spuneau:

Domnule profesor, sunteți aproape cel mai bun cititor al nostru. Sunteți al doilea. Și zic: „După cine?”. Păi după domnul președinte. Zic: „Hai lăsați-o, lăsați-o jos. Adică tot șeful e primul?”. „Pe cuvântul nostru. Uitați, vă arătăm fișa”. Și mi-au arătat fișele. Cerea o carte, peste 2 zile o dădea înapoi. Pe unele le ruga, zicea: „Asta s-o păstrați, să n-o dați că o s-o mai cer”. Altele nu. Și m-am uitat pe cărți, unele le citeam și eu, subliniate cu roșu, cu albastru. El avea creioane din alea jumătate roșu, jumătate albastru. Le mai țineți minte? Nu știu de unde le avea, de pe vremuri. Moștenise vreo trusă d-asta de când era secretar pe la Iași, nu știu.

Și foarte interesante și niște observații foarte inteligente, de om cultivat. Deci omul acesta avea un discurs de profesor universitar. Vin din mediul universitar și știu ce spun. Alții, care au venit din mediul universitar în politică, nu au discurs universitar. El avea. Dacă îi spuneai cuvântul cheie „apă”, începea un discurs despre apă și despre folosirea ei economică, valorificarea ei ca resursă, incredibil”, a povestit Dumitru Borțun, Doctor în Filosofie şi profesor la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti - SNSPA

