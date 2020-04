Cartea în care Barbara W. Tuchman a descris Ciuma neagră din anii 1347-1351 poartă titlul A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century. A apărut în 1978 la Alfred A. Knopf. Una dintre cărțile în care autorul redă în cuvintele lui textul realizat de Marele Prozator care e Istoria. Barbara W. Tuchman i-a zis A distant Mirror pentru a compara secolul XIV cu secolul XX, secolul celor două Războaie mondiale. În românește cartea a apărut în 1988 la editura Politică în traducerea lui Alexandru Vianu.

Varianta de la noi poartă titlul O oglindă îndepărtată: Urgisitul secol XIV. Corect ar fi fost să se traducă Dezastrosul secol XIV. Mie însă titlul Urgisitul secol XIV mi se pare mult mai puternic decît banalizatul Dezastruosul. Poate la un moment dat, voi reproduce pe cristoiublog.ro un amplu fragment din capitolul dedicat Ciumei, un fragment despre cum fugeau oamenii unii de alții. Recitind cartea mi s-a părut interesantă precizarea că Molima a venit din China, prin intermediul marinarilor genovezi morți ajunși la Messina de la Caffa, unde Genova avea un comptuar, cumpărat de la Hoarda de Aur.

Am plecat de la titlul unei cărți celebre printre altele și pentru că descrie Ciuma neagră ca Sfîrșit al Lumii, pentru a mă întreba cum îi vom spune anului 2020, anul Pandemiei de Coronavirus? Urgisitul an 2020?

Pînă vom găsi metafora cea mai inspirată pentru a exprima întîmplările acestui an al Pandemiei, Pandemie care, deși n-a avut efectele Ciumei negre în materie de morți, poate fi asemănată, prin spaimele ancestrale provocate omului modern, cuceritor al Cosmosului, cu Ciuma neagră, m-am gîndit să stimulez cu mijloacele mele modeste în materie de proprietate de presă realizarea de mărturii despre viața din Urgisitul an 2020.

Am îndemnat-o pe Cora Muntean să iasă prin București pentru a face reportaje de atmosferă, i-am rugat pe toți colaboratorii să se transforme în corespondenți din diferite locuri din țară și din lume (excepționale reportajele Monicăi Simion din Anglia) de pe frontul Coronavirus, am inițiat o rubrică intitulată Breaking News Coronavirus în care publicăm materiale scrise și materiala video despre Bătălia cu Virusul.

La rubrica video cristoiuTv, am inaugurat o serie de interviuri de la distanță (am acasă grație ajutorului dat de Adrian Sârbu un studio în miniatură) cu diferite personalități pentru a le intervieva (îmi place interviul tv) despre cum trăiesc ele Urgisitul an 2020.

După Andrei Cristoiu și Victor Ciutacu, a venit rîndul lui Cornel Tăbăcaru, aflat în Costa Rica. Distinsul, cunoscut telespectatorilor români mai ales prin implicarea în cazul Elena Udrea și descrierea unei țări despre care în România mulți știau foarte puțin, e un excelent interlocutor. O dovedește interviul publicat pe cristoiublog.ro la rubrica cristoiuTv.

Era inevitabilă abordarea măsurilor luate de Costa Rica împotriva Coronavirus. Nu doar pentru că experiența altor țări trebuie cunoscută și de români, dar și pentru că ONU a apreciat public „exceptional and innovative” felul în care această mică republică din America Centrală a răspuns provocării pe un continent în care ordinea e unul dintre lucrurile cele mai puțin întîlnite.

Din experiența Costa Rica în materie de măsuri, spicuiesc din interviul dat de Cornel Tăbăcaru:

1. De cum a apărut primul caz de infectare (7 martie 2020), republica a luat măsuri dure de distanțare socială respectate de populație cu o rigoare rar întîlnită chiar și în țările nordice ale Europei. Cea mai importantă e închiderea rapidă și totală a granițelor. Nimeni nu mai intră în țară, nici măcar americanii. Cine a vrut să plece dintre rezidenți a putut s-o facă. Doritorii au fost avertizați că pînă la finele Crizei nu se mai pot întoarce în țară.

2. Interdicțiile nu privesc mersul pe jos, ci mersul cu mașina dintr-un loc într-altul.

3. În magazine intră doar un membru al familiei. La intrare te întîmpină un angajat al magazinului care dezinfectează în fața ta mînerul căruciorului.

4. Seniorii au dreptul de a merge la magazine între deschiderea de dimineață și ora 9. Asta pentru că magazinele se dezinfectează peste noapte și seniorii sînt astfel protejați.

5. Președintele țării, Carlos Alvarado, ține zilnic conferințe de presă însoțit de principalii responsabili din guvern, răspunzînd întrebărilor puse de jurnaliști.

6. Presa evită dramatizarea situației și mai ales babilonia de opinii medicale despre Coronavirus, așa cum se întîmplă la noi, că bietul român se îmbolnăvește mai rău de spaimă decît de Coronaviurs.