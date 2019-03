Ion Cristoiu confirmă la SIIJ că poza cu Ghiță și Kovesi e autentică

Jurnalistul Ion Cristoiu (foto) a fost audiat, ieri, la Secția de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), în dosarul fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.





La ieșirea de la audieri, Ion Cristoiu a declarat că i s-a arătat o imagine în format tipărit și că a fost rugat să confirme sau să infirme faptul că aceasta este identică cu cele văzute în format electronic, în cursul interviului pe care i l-a luat lui Sebastian Ghiță la Belgrad, anul trecut. Fondatorul EVZ a mai precizat că le-a spus procurorilor SIIJ că este, într-adevăr, aceeași imagine.

„Am fost convocat printr-un SMS de doamna procuror Adina Florea, care suna în genul: «Să stăm de vorbă în legătură cu poza». Eu, neavând experienţa procuraturii, nu ştiam despre ce este vorba. Acum mi s-a spus că, în chip oficial, am fost citat ca martor şi am dat declaraţie pentru a confirma sau infirma dacă fotografia de la dosar, depusă de Sebastian Ghiţă în legătură cu prezenţa la petrecerea doamnei Codruţa Kovesi, fotografie invocată în interviul de la Belgrad, este chiar aceea. Eu trebuia să confirm că aceea este fotografia şi sunt un privilegiat al sorţii, pentru că am văzut fotografia şi în varianta de la dosar. Este aceeaşi fotografie şi am confirmat acest lucru. Este foarte important din punct de vedere al cauzei, pentru că eu am invocat în interviu o fotografie şi putea să fie alta. Din păcate, domnul Ghiţă nu a depus-o electronic, a depus-o sub formă de poză. Nu sunt la aceeaşi claritate”, a spus Cristoiu, citat de Agerpres.

Jurnalistul a precizat că fotografia arată o relaţie apropiată între Kovesi şi membrii familiei lui Ghiţă.

Cristoiu a descris fotografia

„Este o fotografie în care doamna Codruţa Kovesi stă pe un fel de laviţă de lemn, deci la o cramă a domnului Sebastian Ghiţă, şi lângă ea este fosta soţie a lui Sebastian Ghiţă şi mai încolo este socrul lui Ghiţă. În spate sunt nişte butoaie. Nu este o fotografie surprinsă de cineva. Este o fotografie pe care doamna a făcut-o în selfie. Ea a fost invitată de membrii familiei care erau la petrecere: «Hai să facem o poză» şi a acceptat. Este o fotografie care arată o relaţie apropiată de membrii familiei. Doamna Kovesi spune că a stat la petrecere mai multe ore”, a arătat Cristoiu.

Jurnalistul a adăugat că discuţia avută cu Adina Florea nu a fost de genul „înfund-o cu orice preţ pe Codruţa Kovesi”. „Spre deosebire de procurorii pe care îi ştiu eu din presă, nu mi s-a părut această discuţie de genul «înfund-o cu orice preţ pe Codruţa Kovesi». Este foarte important. A vrut să vadă dacă este poza respectivă şi era obligatoriu să confirm eu”, a subliniat Cristoiu.

În fața procurorilor SIIJ s-a prezentat, ieri, și fostul vicepremier Gabriel Oprea, care nu a dezvăluit la ieșire în ce dosar a fost citat, deși întrebările jurnaliștilor vizau subiectele „Sufrageria lui Oprea” și „dosarul repatrierii lui Nicolae Popa”, ambele având-o ca principal protagonist pe Laura Codruța Kovesi.

NEWS ALERT! Andreea Balan, a 3-a oara la spital! ACUM e la urgenta! Primele IMAGINI! Ti se RUPE sufletul

Pagina 1 din 1